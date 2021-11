RISIKERER LIVET: Afghanske Javid (36) vet det er livsfarlig, men vil likevel prøve lykken med båt over Den engelske kanal for å forenes med familien i Storbritannia.

Den livsfarlige drømmen om Storbritannia

CALAIS (VG) Minst 27 mennesker druknet i Den engelske kanal onsdag. Likevel fortsetter flyktninger og migranter i Nord-Frankrike å begi seg ut på den livsfarlige reisen over til Storbritannia.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Javid (36) har forsøkt å krysse Den engelske kanal to ganger. Den første gangen kom politiet og ødela båten, forteller han til VG.

Den andre gangen sluttet motoren å fungere, og de måtte ro tilbake til fransk side.

– Er det virkelig verdt risikoen?

– Jeg vet det er farlig, men jeg har ikke noe valg, sier Javid.

– Jeg har et problem. Taliban.

Javid kommer fra provinsen Logar i Afghanistan og sier han jobbet tre år for det amerikanske militæret. Da Taliban begynte å ta over makten i hjemlandet, valgte han å flykte. Han sier han ikke ønsker å oppgi etternavn av frykt for egen sikkerhet, og dekker til ansiktet før VG tar bilde av ham.

– Iran, Bulgaria, Serbia, Kroatia, Østerrike ...

Javid ramser opp landene han har passert.

De desperate

For dem som har reist milevis for å skape seg et nytt liv i et annet land, er den nordfranske byen Calais siste skanse.

På det smaleste er Den engelske kanalen drøyt 33 kilometer bred.

Herfra kan man skimte de ikoniske hvite kalkklippene ved Dover på britisk side, hvis været er fint.

I dag regner det surt. Javid har pakket hodet inn i et stort, svart skjerf for å holde varmen. Skoene synker ned i gjørmen.

33 kilometer før han når det endelige målet: Storbritannia.

MÅLET: De hvite klippene ved Dover.

Stadig flere velger sjøveien over fra Frankrike til Storbritannia.

Men reisen over er livsfarlig.

Onsdag druknet minst 27 personer da den oppblåsbare gummibåten deres sviktet et sted på vei over den kalde, grå sjøen.

De var 17 menn, tre barn og syv kvinner, én av dem gravid.

Tragedien er den dødeligste som har rammet den travle migrantruten siden Den internasjonale organisasjonen for migrasjon begynte å innhente data i 2014.

Så mange som 50 personer kan ha vært om bord i båten, ifølge franske myndigheter.

Bare to menn overlevde. Kraftig nedkjølte ble de innlagt på sykehuset i Calais.

DØDSFARTØYET: En båt tom for luft fløt i land på Loon Beach i Dunkerque, nær Calais i Frankrike, dagen etter at 27 migranter døde under et forsøk på å krysse Den engelske kanal. Det er uklart om migrantene brukte denne båten.

2000 euro turen

Likevel fortsetter båtreisene over kanalen uavbrutt.

Javid vet han risikerer livet hvis han klatrer opp i en av de skrøpelige gummibåtene.

– Hvorfor blir du ikke i Frankrike?

–Jeg har familie i England. Livet i England er litt bedre enn her. Jeg snakker litt engelsk.

Det er også et annet problem. Ifølge EU-landenes Dublin-samarbeid, som også Norge tilhører, skal asylsøkere be om opphold i det første landet de kommer til. Javid sier han ble registrert i Østerrike, og frykter at franske myndigheter vil sende ham tilbake dit. Storbritannia derimot, er utenfor Dublin-avtalen.

FLYTTER OFTE: Før bodde migrantene i Calais i store leirer. Nå må de spre seg utover området for å unngå politiet.

Nå venter han sammen med tre andre afghanske menn på at smuglerne kommer og hente dem. Turen over kanalen koster 2000 euro (omtrent 20.000 norske kroner), forteller de. Javid sier han kan betale på britisk side.

– Et problem Frankrike ikke alene kan løse

Den franske innenriksministeren var snar med å lange ut mot «kriminelle smuglere» som tjener penger på dødsreisene over kanalen etter ulykken onsdag.

– Det er et internasjonalt problem som Frankrike alene ikke kan løse, sa Gérald Darmanin under en pressekonferanse i Calais.

7800 mennesker blitt reddet opp av vannet bare i år, ifølge innenriksministeren, som sammenlignet gummibåten med et oppblåsbart hagebasseng.

fullskjerm neste LUNSJTID: I en provisorisk teltleir utenfor sentrum står en gruppe menn fra Sudan og Afghanistan bøyd over et bål der hvitløk freser i en panne med olje og to bokser tunfisk. 1 av 3 Foto: Nicolas Lee / Nicolas Lee

For enhver pris

Men ikke alle i Calais får hjelp av menneskesmuglere.

– Jeg har ingen penger, sier Yasser, som helst ville tatt sjøveien over til Storbritannia.

Yasser har reist hele veien fra Darfur i Sudan, gjennom Libya og over til Lampedusa, Italia, med båt.

I likhet med de andre VG snakker med, ønsker han heller ikke oppgi etternavn.

Han sier han har vært i Calais siden midten av oktober. I Storbritannia har han en bror som har fått oppholdstillatelse og tak over hodet.

LEI REGNET: Yasser (30) har fått nok av Calais.

Alternativet for dem som ikke kan betale smuglere for båtreisen, er å prøve lykken med en av lastebilene som krysser gjennom Eurotunnelen under kanalen.

Flere har mistet livet under forsøk på å tviholde seg fast under kjøretøy på den måten.

– Det er veldig farlig. Men enten kan jeg dø her i teltet, eller så kan jeg dø på vei til England, sier Yasser.

fullskjerm neste VIL TIL STORBRITANNIA: Khaled (18) snakker bare arabisk, men sier «London» med sterk amerikansk aksent. 1 av 2 Foto: Nicolas Lee / Nicolas Lee

Antall båtreiser har tredoblet

Før krysset folk først og fremst med lastebiler. Men etter at Frankrike strammet inn grensekontrollene, har antall båtreiser økt kraftig.

– Det finnes fortsatt folk som krysser med lastebiler, som også er livsfarlig. Men sikkerheten er nå på et nivå at stadig flere bruker båt, sier forteller Chrystel Chatoux, medpresident i hjelpeorganisasjonen Utopia 56, til VG på telefon.

Nøyaktig hvor mange, er vanskelig å fastslå. Lokale franske myndigheter sier over 31.500 flyktninger og migranter har begitt seg ut på Den engelske kanal med båt så langt i år.

På britisk side teller man over 25.700 ankomster i 2021, ifølge tall som Press Association har innhentet. Det er tre ganger så mange som i 2020, og nesten 14 ganger flere enn i 2019.

– Resultatet er at flere dør, sier Chatoux.

Hjelpeorganisasjonen har hendene fulle med å få tørre klær til søkkvåte, nedkjølte folk som har begitt seg ut på mislykkede forsøk på å krysse kanalen, forteller medpresidenten.

– Vi har varslet i flere uker om at det kommer til å skje en skikkelig tragedie, sier hun.

CHOCOLAT CHAUD: Issa (18) lager varm sjokolade over ilden uten for teltet sitt.

– Kommer til å krysse uansett

Utopia56 har vært på plass i Calais siden 2015, året da antallet flyktninger og migranter til Europa økte kraftig kjølvannet av den arabiske våren og den syriske borgerkrigen.

I kjølvannet av brexit, har samarbeidet mellom Frankrike og Storbritannia om håndteringen av migrantstrømmen over Den engelske kanalen surnet.

Onsdagens hendelse utløste en ny runde diplomatisk munnhuggeri.

Den franske innenriksministeren mener britenes løsere arbeidsmarkedsreguleringer gjør det enkelt for menneskesmuglere å lokke migranter til et britisk «El Dorado», med løfter om gull og grønne skoger.

IKKE LENGER VELKOMMEN: Storbritannias statsminister Boris Johnson ba torsdag Frankrike «ta tilbake» migrantene som krysser over Den engelske kanal og publiserte et brev der han kom med konkrete forslag til franske grensetiltak. Det falt i så dårlig smak hos Frankrike at Johnson nå ikke lenger er invitert til toppmøtet i Calais søndag.

Storbritannia derimot mener Frankrike gjør for lite for å fysisk stoppe forsøkene på å krysse kanalen.

Men å øke grensesikkerheten ytterligere, slik Storbritannia ønsker, ville derimot hatt motsatt effekt, mener hjelpearbeider Chatoux.

– Det ville gjort situasjonen enda verre enn i dag. Folk kommer til å prøve å krysse, uansett, men da under enda mer utrygge forhold.

Den eneste løsningen på situasjonen, er ifølge henne er å gjøre det mulig å søke asyl i Storbritannia uten å ta seg dit på ulovlig vis.

TØR IKKE SJØVEIEN: Å krysse over til Storbritannia under kjøretøy kan være livsfarlig. – Men båt er enda farligere, sier Ali (25), fra Sudan.

– No sleep in the Jungle

Ali (25), også fra Sudan, river av et stykke våt bagett og smører tynne lag med oransje syltetøy inni.

– England, svarer han kontant på spørsmål om hvor han vil dra.

– London?

– Hvor som helst.

Det franske språket er for vanskelig, mener han.

De færreste VG møter snakker mer enn et par ord engelsk. Bare Javid og Yasser har familie i Storbritannia.

Likevel sier alle det samme: Livet i Storbritannia må være bedre enn her.

Den provisoriske leirene i Calais er oversvømt av søppel. Våte klær henger til tørk i duskregnet.

fullskjerm neste TIL TØRK: Mennene i leiren har gjort et forsøk på å henge opp klærne sine, men været var ikke med dem. 1 av 2 Foto: Nicolas Lee, Encrage Photo

Mens de venter på å komme seg videre, leker de katt og mus med fransk politi, som river ned telt de kommer over. For å beholde teltene, må de flytte på seg ofte og ikke være for mange på samme sted.

– No sleep in the Jungle, sier Yasser fra Sudan trøtt.

«The Jungle» var navnet på den store, omstridte flyktning- og migrantleiren i Calais som franske myndigheter fjernet i 2016.

– Jeg trenger fred. Jeg trenger en jobb. Jeg trenger et hus. Jeg trenger å kunne gå til legen, sier Yasser.

Den tanken, om enn bare en drøm, motiverer titusener til å ta sjansen – og risikere livet.

