KINESISK FLY: Et udatert foto av et kinesisk PLA J-16-fly i taiwansk luftrom. Bildet ble sendt ut av Taiwans forsvarsdepartement i oktober.

Frykter asiatisk storkrig

Konflikten mellom Kina og Taiwan øker stadig. Det spekuleres i om Kina forbereder seg på invasjon. Det kan i så fall ende med storkrig.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Etter at en ny gruppe amerikanske politikere nylig besøkte Taiwan, og landets president sa at de ønsker å trappe opp samarbeidet med USA, svarte Kina med å gjennomføre en militærøvelse til sjøs og i lufta nær Taiwanstredet.

Ifølge Taiwan skal så mange som 27 kinesiske fly ha kommet inn i deres luftforsvarssone. Dette føyer seg inn i rekken av militærflyginger den siste tiden.

Fra kinesisk side heter det at de er i «høy beredskap» og klare til å «ta alle nødvendige tiltak» for å motvirke «ethvert forsøk på taiwansk uavhengighet».

Samtidig er det delt bilder i sosiale medier som angivelig skal vise at tidligere kinesiske soldater nå blir kalt inn igjen fordi landet er i ferd med å bygge opp en invasjonsstyrke. En talsmann for Kinas forsvarsdepartement sier ifølge Newsweek at bildene er falske, og kaller det «ekstremt uansvarlig og ulovlig» å dele slikt.

Info Taiwan Offisielt navn er Republikken Kina.

Øy i Øst-Kina-havet, skilt fra fastlandet Kina i vest og Taiwanstredet og Filippinene i sør.

Taiwan het tidligere Formosa. Opprettet i 1949 etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet.

Forholdet til Kina er konfliktfylt og komplisert. Selv om Taiwan i praksis har vært selvstendig siden 1949, er det ikke anerkjent som en selvstendig stat og ikke medlem av FN.

Taiwan bruker fremdeles grunnloven fra 1947, som ble skrevet for hele Kina.

Landet er en republikk, med presidenten som statsoverhode.

Kina har godtatt at Taiwan har selvstyre, men krever at Taiwan skal være underlagt kinesiske styresmakter. En vedvarende trussel fra Kina er å invadere Taiwan dersom øya formelt erklærer selvstendighet.

Taiwan har verdens 16. største bruttonasjonalprodukt.

95 prosent av befolkningen er hankinesere. De øvrige er urinnvånere.

Et av verdens tettest befolkede land.

Taiwan er et av flere land som gjør krav på de omstridte og ubebodde Spratlyøyene i Sør-Kina-havet. KILDER: Store Norske Leksikon og FN.no Vis mer

Men selv om disse bildene skal ha vært falske, er det ikke mer enn et par uker siden en rapport fra amerikanske myndigheter konkluderte med at Kinas militære enten allerede har, eller snart vil ha, kapasitet til å invadere Taiwan.

– Jeg tror Kina før eller senere vil bruke militærmakt for å ta tilbake Taiwan, sier Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier Øystein Tunsjø, til VG.

Et spørsmål om når

Helt siden 1949 har Kina og Taiwan har vært atskilt. Da vant kommunistene den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øyen Taiwan. Formelt har Taiwan aldri erklært selvstendighet, men har i dag i praksis fullt selvstyre.

Kina ønsker på sin side «ett Kina», og mener det ikke skjer før Taiwan er styrt fra Beijing.

Men på øyen har befolkningen både opplevd større økonomisk vekst enn på fastlandet, og de har en helt annen demokratisk frihet. I januar i år ble Tsai Ing-wen, som er en sterk tilhenger av selvstyre, gjenvalgt til president.

PRESIDENT: Tsai Ing-wen i cockpiten på et taiwansk F-16-jagerfly tidligere i november.

Hun satser også på et stadig tettere samarbeid med USA, som har sine egne strategiske interesser av et Taiwan uavhengig av sin supermaktsrival Kina.

Dermed er ikke viljen i Taiwan til frivillig å komme «hjem» til Kina særlig stor. Det betyr at dersom det skal skje, må det skje med makt.

Det store spørsmålet, mener både Tunsjø og mange andre eksperter, er ikke om det skjer, men når det skjer. De mener Kina er villig til å gå til krig.

Et farlig tiår

I en kronikk hos foreignpolicy.com nylig skrev to amerikanske Kina-eksperter at de tror det vil skje relativt snart.

Argumentasjonen deres gikk kort fortalt ut på at Kinas økonomiske, demografiske og teknologiske utvikling vil føre til at landet, som i dag er en av verdens to supermakter, i løpet av et tiår vil være over toppen og på vei nedover igjen. Og dette vet kinesiske ledere.

– På lang sikt vil Kinas trolige nedtur etter denne toppen være en god ting, men akkurat nå skaper det et farlig tiår fra et system som i større og større grad innser at de bare har kort tid til å oppnå noen av sine mest kritiske, langsiktige mål, skriver de to ekspertene.

STORBY: Taipei er hovedstaden på Taiwan. Landet har opplevd solid økonomisk vekst de siste tiårene.

Og det mest kritiske målet av de alle er altså «ett Kina».

– Det er en stor sjanse for et angrep mot Taiwan før slutten av 2020-tallet, skriver de, og viser til at USAs toppgeneral Mark Milley nylig fortalte amerikanske politikere at Kinas president Xi Jinping har utfordret sine egne militærstyrker til å være kapable til å erobre Taiwan allerede i 2027, i stedet for den opprinnelige tidslinjen, som tilsa 2035.

– Vil være dumt

Øystein Tunsjø deler ikke de amerikanske ekspertenes syn på at Kinas tid som supermakt snart er forbi. Han tror landet om 30 år vil være mektigere enn de er i dag. Selv om han tror de vil gå på en økonomisk smell etter hvert, tror han de relativt raskt vil hente seg inn igjen.

– Jeg ser ikke på de neste 10 årene som så skumle som kronikkforfatterne. Jeg tror Xi fortsatt kan være tålmodig, sier Tunsjø.

PRESIDENT: Xi Jinping avbildet under en militærkonferanse forrige uke.

Han tror ikke et angrep vil skje før Kina både føler seg trygge på at de kan holde amerikanerne, som ønsker å hindre at Kina overtar styringen av Taiwan, på avstand og de har militærkapasiteten som må til for en krevende amfibieoperasjon over Taiwanstredet.

De neste 10 årene tror Tunsjø at USA fremdeles har et militært overtak over Kina.

– Da vil det være dumt å invadere Taiwan.

Men som allerede nevnt tror Tunsjø at før eller siden vil invasjonen komme. Og han tror det skjer før 100-årsmarkeringen av splittelsen mellom Kina og Taiwan i 2049. Professoren mener det mest realistiske tidsperspektivet er om 20–30 år. Innen da tror han Kina har blitt sterkere enn USA rent militært.

Tunsjø utelukker likevel ikke helt at det kan skje allerede i løpet av de neste ti årene. Særlig dersom USA blir opptatt i en annen konflikt.

– Da vil Kina plutselig ha et mye større handlingsrom de kan forsøke å utnytte.

AMERIKANSK TILSTEDEVÆRELSE: Et amerikansk kystvaktskip og et annet krigsskip i Taiwanstredet tidligere i år.

– Enorm konflikt og krig

Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik tror Kinas økonomi vil fortsette å vokse, og at landet vil spille en stadig større rolle internasjonalt. Likevel er han tilbøyelig til å være enig med de amerikanske ekspertene i at Kina står overfor store økonomiske utfordringer fremover.

Han peker både på en potensiell kolossal miljøregning og mangel på nødvendige råvarer, i tillegg til det han omtaler som en «demografibombe» med en aldrende befolkning.

– Litt av luften i det kinesiske mirakelet vil gå ut, sier Kina-eksperten til VG.

Han er likevel ikke overbevist om at Kina vil gå til angrep på Taiwan de neste årene. Han har heller ikke nødvendigvis tro på det skjer på et senere tidspunkt. Særlig fordi USA fremdeles vil være en sterk maktfaktor i det østlige Asia.

– Sør-Kina-havet er strategisk viktig. Det er verdens kanskje mest sentrale handelsrute. Det å kunne ha nærvær her for USA, blant annet på Taiwan, betyr veldig mye for dem. Det vil være en katastrofe for USA om Kina plutselig har full kontroll på den skipsleden og kan styre den som de vil til enhver tid.

HANGARSKIP: Et kinesisk militærskip i farvannene nordøst for Taiwan tidligere i år.

Dermed ser han på et angrep på Taiwan som et angrep på amerikanske interesser. Og ved hjelp av USA mener han at også Taiwan er rustet til tennene.

– USAs politikk i dag går ut på å ikke si noe som helst, men griper de inn i et kinesisk angrep står vi overfor en enorm konflikt og krig i Asia. Det spørs om de kinesiske lederne tar sjansen på det, sier Færøvik.

Han har da mer tro på et vedvarende press mot Taiwan fra Kina, for å tvinge dem tilbake, eller en marineblokade som hindrer skip fra å komme inn og ut.

– Det kan ifølge eksperter være nok til at Taiwans økonomi kollapser i løpet av få uker.

– Vil ikke være til å kjenne igjen

Færøvik peker på at på begge sider av konflikten vil det bli store tap av menneskeliv med en krig. Det tror også Tunsjø, men han antyder at det er en pris Kina kan være villige til å betale.

SOLDATER: Kinesiske soldater under en militærparade i Beijing for to år siden.

– Kina har verdens største marine i antall skip, verdens største fiskeflåte og kommersielle skip. De kan dytte hundretusenvis av mennesker på disse båtene. Man kan skyte dem sønder og sammen, men de er så mange at til slutt når de frem. Kina har vist før at de er villige til å ofre soldater, minner han om, og sier han ser for seg «en armada av alt mulig som de er villige til å ofre».

Og selv om han ikke tror en storkrig i Taiwanstredet vil spre seg til en verdensomspennende atomkrig, så er han overbevist om at hele verden vil føle krigen på kroppen.

– Syv av de ti største havnene i verden ligger i Kina. De vil bli blokkerte av USA. Det vil få enorme konsekvenser for verdensøkonomien, som ikke vil være til å kjenne igjen fra slik den er i dag, mener Tunsjø.

Men før en konvensjonell krig starter er Kina-eksperten overbevist om at kineserne har lurt noen tusen spesialstyrker inn i Taiwan, utkledd som forretningsfolk.

– Da har man et godt utgangspunkt.

– Skummel situasjon

En X-faktor både Tunsjø og Færøvik trekker frem er Kinas president Xi Jinping. 68-åringen har samlet stadig mer makt på egne hender, og rigget det slik at han i praksis kan bli sittende så lenge han ønsker. Det gjør regimet farligere, mener de to ekspertene.

– Man har gått bort fra det kollektive lederskapet, og lytter stadig mer til en mann. Det er sannsynligvis en fryktstemning innad i lederskapet. Ingen våger å opponere mot ham fordi kostnadene med det er veldig store. Det er en skummel situasjon, sier Færøvik.

Han omtaler det som å «hente hjem et kjempestort trofé» for Xi dersom han klarer å gjenforene Taiwan med fastlandet. Også Tunsjø advarer om at det kan bli et personlig mål for Xi å være den som gjenforener Kina før han går av.

Håpet for Taiwan ligger likevel i at presidenten ser på prisen som for stor å betale for Kina.

– En storkrig vil kunne føre til et langvarig, fiendtlig forhold til USA, og mange andre asiatiske land vil også få Kina i vrangstrupen, sier Færøvik.