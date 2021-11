KATT: Nato-sjef Jens Stoltenberg inspirerer internasjonale styrker i Latvia, sammen med Latvias forsvarsminister Artis Pabriks (til venstre), utenriksminister Mélanie Joly og oberstløytnant John Benson, den canadiske sjefen for NATOs fremskutte bataljon i Latvia. Og en uidentifisert katt.

Stoltenbergs kattepine: Russland vil ikke snakke med Nato

RIGA (VG) I 18 måneder har Jens Stoltenberg ventet på at Russland vil komme til Nato Russland-rådet. Nå står 100.000 russiske soldater på grensen til Ukraina, og Nato-landene vet ikke hva som blir Putins neste trekk.

– Vi har ingen klar oppfatning av Russlands intensjon. Men det vi vet, er at det står en uvanlig konsentrasjon av militære styrker nær Ukrainas grense, og inne i Ukraina, sier Nato-sjefen.

Nysnø drysser over Nato’s fremskutte bataljon i en militærleir utenfor Riga. Den flernasjonale Nato-styrken, fra ti nasjoner, er en integrert del av Latvias mekaniserte brigade med mer enn 1000 soldater.

Mandag ettermiddag, mens Stoltenberg inspiserte den internasjonale styrken, kom en velfødd katt smygende og ville delta i paraden.

Den var ikke sort og dermed ikke et ulykkestegn i overtroen.

Kattepinen

Men den lys brune katten illustrerer godt Stoltenbergs og Nato’s kattepine, spesielt følbart i gamle Sovjet-republikker som her i Latvia: Analysen i vestlige hovedsteder er at Ukraina selv må få bestemme hvor de vil høre til. Akkurat slik som Latvia gjorde på 90-tallet da republikken søkte medlemskap i Nato,

Natos utenriksministere møtes i Riga tirsdag ettermiddag. Da kommer også Norges nye utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Russlands styrke-markering mot Ukraina blir et sentralt tema.

– På Russlands side av grensen mot Ukraina ser vi tunge kapasiteter, pansrede enheter, droner, utstyr for elektronisk og hybrid krigføring Og vi ser titusener av soldater. Vi vet ikke sikkert hva slags planer Russland har. Men vi vet at Russland nylig har brukt makt mot Ukraina, sier Stoltenberg.

Kostnad for Russland

Fredag sa Nato-sjefen at det vil ha kostnad og konsekvenser for Russland dersom troppene krysser grensen til Ukraina.

På spørsmål om hva disse konsekvensene kan være, svarer Stoltenberg nå:

– Vi har en rekke opsjoner. Beslutninger vil ikke bli tatt før vi vet hva som skjer videre. Men det viktigste formålet med avskrekking er å hindre at de nok engang bruker makt og militære styrker, sier han.

Anti-russisk hysteri

Russland avviser for sin del av de har styrker som representerer noen form for trussel mot Ukraina.

– Situasjonen er skjerpet etter ubegrunnede uttalelser fra USA og andre Nato-land om Russlands påståtte forberedelser for et angrep mot Ukraina, sa pressetalskvinnen Maria Zakharova i russisk UD, på en pressekonferanse i Moskva torsdag.

– Det har skjedd troppeforflytninger og militærøvelser på vårt territorium, men absolutt ikke å grensen mot Ukraina. Formålet med denne storskala kampanjen er åpenbart å piske opp anti-russisk hysteri, la hun til.

Brudd

Nato har ikke formell kontakt med Russland, og Stoltenberg viser til at det var Russlands beslutning å legge ned Natos representasjonskontor i Moskva, og å trekke seg ut av sin representasjon til Nato i Brussel.

Men før det hadde Nato trukket tilbake akkrediteringen for åtte russiske utsendinger som var meldt opp til delegasjonen. Begrunnelsen var påstanden om at de drev etterretning og ikke diplomati.

NATO Russland rådet har ikke møttes siden 5.juli 2019. Stoltenberg har tidligere sagt til VG at han har gjort gjentatte forsøk på å få til et kontaktmøte, men at russerne ikke har respondert.

Mandag fortalte imidlertid Stoltenberg at Natos visegeneralsekretær Mircea Geoană hadde møtt Russlands ambassadør til Belgia for få dager siden, og at han selv møtte utenriksminister Sergei Lavrov i New York i september.

– Hvorfor har du ikke lyktes med to spor-strategien om avskrekking og dialog, Stoltenberg?

– Vi beklager at Russland ikke engasjerer seg mer i Nato Russland-rådet. Ballen er hos dem. Men jeg tror på dialog med Russland, vi burde begge ha interesse av et bedre forhold, men vi må også håndtere et vanskelig forhold, svarer han.

PRESSETUR: Nato hadde invitert medier fra flere Nato-land til å observere deler av øvelsen Winter Shield i Latvia mandag.

Øvelse

Men sjefen for Natos fremskutte bataljon i Litauen, oberstløytnant John Benson, sa på en pressebriefing i øvingsfeltet utenfor Riga mandag, at den pågående øvelsen Winter Shield er en årlig feltøvelse, som ikke er utløst av styrkeoppbyggingen i Russland, eller mot flyktningpresset på grensen mot Latvia, Litauen og Polen fra Hviterussland.

– Vi trener ikke mot noe spesielt land, men for å vøre forberedt på enhver situasjon som kan oppstå, sier Benson,