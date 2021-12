DØMT: Emma Coronel Aispuro etter hennes mann ble dømt i 2019.

Kona til «El Chapo» dømt til tre år i fengsel

Ektemannen fikk livstid i høysikkerhetsfengsel. Nå er også narkobaronens kone dømt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Skjønnhetsdronning og mafiosokone Emma Coronel Aispuro (32), er dømt til tre år i amerikansk fengsel, for sin rolle i hennes ektemanns narkokartell.

Hun er gift med Joaquin «El Chapo» Guzán, som må tilbringe resten av livet i et høysikkerhetsfengsel. Han ble i 2019 kjent skyldig i drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoffer til USA.

Nå er også Aispuro dømt i det amerikanske rettssystemet, hvor hun ble funnet skyldig etter tiltaler om sammensvergelse, narkotikadistribusjon og for å ha hjulpet ektemannen med å flykte fra et meksikansk fengsel.

Strafferammen kunne innebåret livstidsstraff også for Aispuro, men påtalemyndigheten ba om en mildere straff fordi hun har uttrykt anger for sine handlinger.

Se «El Chapos» flukt fra fengsel – han forduftet gjennom et hull i dusjen:

Da hun ble pågrepet i februar i år, var det fordi påtalemyndigheten mente Coronel Aispuro var medskyldig i smugling av minst én kilo heroin, minst fem kilo kokain, minst 1000 kilo marihuana og minst 500 gram metamfetamin til USA.

Under «El Chapos» rettssak, møtte hun opp for å støtte mannen sin i retten hver eneste dag. Hun kastet slengkyss til ham – selv om mange av elskerinnene hans også vitnet.

Veien til rettssalen var som en catwalk der hun viste nye antrekk hver dag, og fotografene sloss om å få de beste bildene av henne.

I GULT: Aispuro lovet i 2019 at hun skulle starte et klesmerke oppkalt etter mannen «El Chapo».

Tvillingdøtrene fikk være med, også de kledd opp for anledningen. Hun snakket gjerne med med journalister og fotografer, og delte godteri og kjeks med dem, skriver AP.

En dag sørget hun for at mannen fikk levert en blazer til å ha i retten, som matchet hennes antrekk: En burgunderfarget fløyelsjakke.

Også etter at rettssaken var over, fortsatte Aispuro å flashe en luksuriøs livsstil og høy profil i sosiale medier – og ble en hit på Instagram.

Hun viste seg stadig i dyre klær og smykker, og kjørte luksuriøse biler, skriver DW. Til tross for at hun ikke har postet flere enn fem bilder på Instagram, fikk hun raskt over 600.000 følgere.