STRAMMER INN: Storbritannias statsminister Boris Johnson vil innføre strengere innreiseregler etter oppdagelsen av den nye omikronvarianten i landet.

Tar grep mot omikron: − Varianten sprer seg verden over

Stadig flere land stenger grensene mot det sørlige Afrika etter oppdagelsen av den nye coronavirusvarianten. Lørdag kveld strammet Storbritannia inn reisereglene etter at to tilfeller ble påvist i landet.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oppdateres!

– Varianten sprer seg verden over, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse lørdag kveld.

Storbritannia er et av de siste landene som har oppdaget tilfeller av den nye coronavirusvarianten omikron.

Først oppdaget i Sør-Afrika, har omikron så langt spredt seg til flere europeiske land.

Storbritannia, Belgia, Tyskland og Italia har alle påvist smittetilfeller innenfor sine grenser.

I Nederland jobber helsemyndighetene på spreng for å finne ut om det finnes tilfeller av omikron blant de 61 av 600 flypassasjerene fra Sør-Afrika som testet positivt for coronaviruset lørdag.

– Det er mange ting vi rett og slett ikke kan vite på et så tidlig stadium, advarte den britiske statsministeren, før han kunngjorde en innstramming av landet innreiseregler:

Samtlige som ankommer landet må nå teste seg innen det har gått to døgn fra de ankommer landet, og isolere seg inntil de har fått et negativt testresultat tilbake.

Alle som er mistenkt smittet av omikronvarianten vil måtte isolere seg i ti dager, uavhengig av om de er vaksinert eller ikke.

Disse målrettede tiltakene vil kjøpe forskerne tid til å finne ut hva vi står overfor, sa Johnson.

Hvor farlig omikron er, er for tidlig å si. Men tidlige tall fra Sør-Afrika indikerer at den er mer smittsom enn tidligere varianter.

Og Storbritannia er langt fra det eneste landet som har strammet inn på reglene for innreise fra den sørlige delen av det afrikanske kontinentet.

Her er en oversikt.

Info Hvordan reagerer det sørlige Afrika på restriksjonene? Sør-Afrika mener de nye innreiserestriksjonene som rettes mot landet og nabolandene er urettferdige. – Utmerket vitenskap bør applauderes og ikke straffes, står det i en pressemelding publisert av landets utenriksdepartement lørdag. En representant fra den Afrikanske Union (AU) påpekte at landene som nå innfører restriksjoner selv må ta deler av skylden for den nye varianten. – Det som skjer nå er uunngåelig, det er et resultat av verdens unnlatelse av å vaksinere på en rettferdig, presserende og rask måte, sier Ayoade Alakija til BBC. Skjevfordelingen av vaksinen i verden er årsak til at nye varianter oppstår, mener hun. – Disse reiseforbudene er basert på politikk, og ikke vitenskap. Det er feil ... Hvorfor isolerer vi Afrika når dette viruset allerede er på tre kontinenter? Vis mer

Europa

Norge har innført ti dagers hotellkarantene og testing for åtte afrikanske land: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi. Kravet gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene. Det innføres forbud mot direkteflyginger fra landene.

Mer informasjon om tiltakene her.

EU-landene bestemte fredag å gå sammen om å innføre midlertidige innreiserestriksjoner til syv land i det sørlige Afrika. Det dreier seg om Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe, sier EU-kommisjonens talsmann Eric Mamer på Twitter.

EU har også bedt enkeltland om å innføre egne test- og karantenekrav for innreisende fra regionen.

Flere EU-land har allerede innført egne restriksjoner:

Frankrike har innført 48 timers innreiseforbud for Sør-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia og Zimbabwe. Franske myndigheter ber også alle som har besøkt disse landene i løpet av de siste 14 dagene om å melde seg for å avgi en PCR-test.

Tyskland bekreftet lørdag kveld å ha oppdaget to tilfeller av omikronvarianten.

Landets myndigheter har erklært innreiseforbud for åtte land regionen: Sør-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Malawi og Zimbabwe. Tyske statsborgere er unntatt fra tiltaket, som trer i kraft 28. november, ifølge tyske myndigheter. I tillegg kommer et 14 dagers karantenekrav for innreisende fra disse områdene, som trådte i kraft fredag.

I Nederland har myndighetene innført innreiseforbud for syv land i det sørlige Afrika etter at 61 coronavirussmittede passasjerer landet med fly fra Sør-Afrika fredag. Også her er det unntak for nederlandske statsborgere.

Italia, Østerrike, Belgia, Spania, Malta, Tsjekkia og Hellas har også innført egne restriksjoner for land i regionen.

Storbritannia, som også oppdaget to tilfeller av omikron-varianten lørdag, har stengt grensen for innreisende fra Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho og Eswatini. Det er unntak for britiske og irske statsborgere, samt de som er bosatt i Storbritannia.

Sveits har innført ti dagers karantenekrav og krav om negativ coronavirustest for reisende fra Belgia, Israel og Hongkong, samt innreiseforbud for land i det sørlige Afrika, ifølge Reuters.

Nord-Amerika

USA vil innføre innreiseforbud for alle utenlandske statsborgere som reiser fra Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mosambik og Malawi, melder amerikanske myndigheter. Forbudet trer i kraft mandag.

Canada stenger grensen for alle utenlandske statsborgere som i løpet av de siste 14 dagene har vært innom syv land i det sørlige Afrika: Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini og Mosambik.

Det innføres også obligatorisk testing ved ankomst for kanadiere som kommer regionen, med pålegg om karantene inntil et negativt testresultat foreligger.

Sør-Amerika

I Sør-Amerika stenger Brasil grensen for reisende fra seks land i det sørlige Afrika, ifølge president Jair Bolsonaros stabssjef, skriver NTB. Guatemala begrenser også innreisen fra regionen.

Australia

Australia har også innført et midlertidig flyforbud for Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychellene, Malawi og Mosambik. Forbudet varer i 14 dager. Utenlandske borgere som har vært i disse områdene de siste to ukene får ikke reise inn i Australia.

Midtøsten

Israel, som også har påvist tilfeller av omikronvarianten, har gått enda lenger og innført et innreiseforbud for de fleste land på det afrikanske kontinentet, ifølge Reuters.

Saudi-Arabia og Emiratene har også innført innreiseforbud for flere land i området. Innreiseforbudet i Emiratene trer i kraft mandag og gjelder alle flyselskap og også passasjerer som mellomlander, skriver NTB.

Bahrain, Jordan og Marokko har innført lignende ordninger, ifølge NTB.