Statsministeren ber ansatte ta av slipset for å spare strøm

Den spanske statsministeren Pedro Sanchéz oppfordret arbeidere til å droppe slipset som et strømsparende tiltak under landets hetebølge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder BBC.

Sanchez presenterte forslaget på en nyhetskonferanse i Madrid fredag.

– Jeg vil at alle skal merke dere at jeg ikke har på meg slips, sier Sanchez.

– Dette betyr at vi alle kan spare energi.

Statsministerens utspill var rettet mot både offentlig og privat sektor, og tanken bak er at det vil bli mindre behov for aircondition ettersom de ansatte holder seg kjøligere.

Ifølge avisen skal det ha vært hele 36 grader i Madrid, og 39 i Sevilla fredag. Flere europeiske byer opplever rekordhøye temperaturer i sommer.

Den spanske regjeringen vil igangsette energisparende tiltak mandag, i tråd med at flere europeiske land forsøker å fri seg fra russisk gass etter landets krig med Ukraina.

Ett av disse tiltakene vil være at bedrifter som bruker aircondition må holde dørene lukket for å minske utslipp av kald luft.

TILTAK: Den spanske regjeringen vil igangsette energisparende tiltak mandag. Blant annet vil de be bedrifter som bruker aircondition om å holde dørene lukket for å minske utslippet av kald luft.

Spania er ikke det første landet som tenker i denne retningen, ifølge BBC:

Japan introduserte allerede i 2011 en kampanje for å få kontoransatte til å bruke kjøligere klær om sommeren. Også under årets hetebølge i Storbritannia fikk politikerne i House of Commons lov til å kaste dressjakken.

Avisen skrev tidligere denne uken om den tyske byen Hannover, som vil spare strøm ved å kutte oppvarmingen av vann i offentlige bygg. Det vil derfor kun være kalde dusjer å få om man vil besøke en offentlig svømmehall eller et treningssenter.

Myndighetene i byen vil også skru av innendørs oppvarming mellom April og September.

Det ekstreme været som har herjet i store deler av Europa denne sommeren har gått hardt utover Spania. Ifølge Reuters kan mer enn 500 dødsfall i landet knyttes til varmen. Det har også vært flere skogbranner.

Spanske Angel Martin Arjona klarte akkurat å unnslippe flammene da han forsøkte å stoppe brannen fra å spre seg: