NESTE? Fleire amerikanarar fryktar at den føderale beskyttelsen til likekjønna ekteskap kan vere neste på lista til Høgsterett, etter skrotinga av sjølvbestemt abort som ein rett på nasjonalt nivå.

Vil beskytte homoekteskap frå Høgsterett

Representantanes hus i USA har vedteke ei lov for å sikre at retten til homofilt ekteskap ikkje lid same skjebne som retten til abort. Om lova vil tre i kraft er derimot usikkert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er ei aukande bekymring for at høgsterett i USA vil kunne oppheve retten til likekjønna ekteskap, etter at dei i juni fjerna retten til sjølvbestemt abort på nasjonalt nivå.

I slutten av juni skal dommar Clarence Thomas ha lagt fram ein visjon om å omgjere saker som retten til prevensjon, likekjønna forhold og likekjønna ekteskap, med same grunngiving som abortsaka, skriv New York Times.

Usikker skjebne i Senatet

Førtisju republikanarar slutta seg til forslaget frå demokratane, som hadde namnet «Respect for Marriage Act». Tre fjerdedelar av partiet stemte imot.

Avstemminga enda på 267 mot 157, som gjorde at lova vart vedtatt i Representantanes hus. Likevel må forslaget få fleirtal også i Senatet for å tre i kraft.

Fordelinga mellom demokratiske og republikanske politikarar i Senatet er meir jamn, derfor er det usikkert kva utfallet vil bli her. Forslaget treng støtte frå minst 10 republikanarar, saman med demokratane, for å få fleirtal.

Senator og leiar for demokratane, Mitch McConnell, ville tysdag ikkje uttale seg om lovforslaget, skriv New York Times.

1 / 2 VEDTATT: Leiar for demokratane i Representantanes hus, Nancy Pelosi under Pride-paraden i San Francisco 26. juni. PRIDE: Leiar for demokratane i Senatet, Chuck Schumer, i Pride-parade i New York 26. juni i år. forrige neste fullskjerm VEDTATT: Leiar for demokratane i Representantanes hus, Nancy Pelosi under Pride-paraden i San Francisco 26. juni.

– Høgreekstrem høgsterett

– Dette er ein MAGA («Make America great again» red.am.) høgsterett, ein høgreekstrem høgsterett, veldig, veldig langt unna ikkje berre den gjennomsnittlege amerikanar, men til og med den gjennomsnittlege republikanar, sa leiar for demokratane i Senatet, Chuck Schumer.

Det er likevel langt frå sikkert at retten vil gå inn for å endre på den føderale beskyttelsen for likekjønna ekteskap, som vart innført i 2015, med høgsterett si avgjering i saka Obergefell v. Hodges.

Dommar Samuel A. Alito Jr. har sagt at vedtaket i abort-saka ikkje bør bli sett på som eit forsøk på å endre andre spørsmål enn abort.

– Kaotisk for retten

I ein podkast seier den republikanske senatoren Ted Cruz at han meiner det har vore feil av høgsterett å gå inn for ein føderal, nasjonal beskyttelse av retten til abort og likekjønna ekteskap, likevel problematiserer han det å skulle endre lovgivinga for ekteskap.

– Det er mange menneske som har inngått homofile ekteskap, og det vil vere meir enn litt kaotisk for retten å gjere noko som på ein eller annan måte forstyrrar dei ekteskapa som er inngått i tråd med lova, seier han.