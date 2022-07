MÅLBÆRER: Utenriksminister Sergej Lavrov målbærer Russlands president Vladimir Putins retorikk om «en multipolar verden» under sin Afrika-turné.

Putins afrikanske sjarmoffensiv: − Russland er tilbake i Afrika

Den siste uken har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fartet over det afrikanske kontinentet i en russisk sjarmoffensiv. Ifølge seniorforsker Morten Bøås satser Russland hardt på gode relasjoner med afrikanske land.

– Russland har konsekvent kjempet for Afrikas styrkede posisjon i en multipolar verdensorden, skriver Sergej Lavrov i en kronikk som har blitt publisert i en rekke afrikanske aviser. Blant annet i Egypt, Kongo, Uganda og Etiopia.

Russland har ikke «skitnet seg til med kolonialismens blodige forbrytelser», skriver Lavrov i et stikk til vesten.

Den siste uken har Lavrov besøkt en rekke statsledere i en sjarmoffensiv på kontinentet. Tirsdag var han i Uganda og møtte landets president Yoweri Museveni, opplyser russiske myndigheter.

Der leverte han en personlig beskjed fra Vladimir Putin til landets president Yoweri Museveni.

Onsdag er Lavrov i Etiopia.

– Russland er tilbake i Afrika

I pressemeldingene som renner ut fra det russiske mediekontoret om Lavrovs afrika-besøk er ordet «multipolaritet» gjennomgående. Ordet beskriver Putin-regimets uttalte mål om at maktbalansen i verden skal bli mindre styrt av USA og Vesten. Etter invasjonen av Ukraina 24. februar har russernes bruk av begrepet tiltatt.

Seniorforsker ved NUPI, Morten Bøås, mener retorikken kan finne gjenklang hos en rekke afrikanske ledere.

– Afrikanske statsledere har også en interesse av multipolaritet. De har skjønt at det ikke er verdens beste politikk for dem at verden domineres av en stat eller en gruppe av stater, sier Bøås til VG.

NUPI-forskeren påpeker at mange afrikanske lands hovedeksport er ulike råvarer som olje eller mineraler.

– Skal de få godt betalt for det de tilbyr er de avhengige av at flere vil kjøpe varene og flere vil investere i landene, sier han og legger til:

– Det er en viss grad av enighet om at verden burde være mer multipolar enn i dag. På et overordnet nivå kan Lavrov finne noen å snakke med om sånne ting. Det betyr ikke at afrikanske land vil gå «all in» og støtte seg til den russiske «campen».

Bøås sier at russisk tilstedeværelse har økt i Afrika siden annekteringen av Krim i 2014.

– Russland er tilbake i Afrika. Sovjetunionen var der «big time», men etter sovjets kollaps forsvant de nesten helt fra kontinentet, sier han.

Ifølge forskeren er Russlands afrika-satsing litt annerledes denne gangen.

– Det Russland satser på er å finne nisjemarkeder både økonomisk og militært hvor de kan være til stede på en annen måte enn vestlige land, sier han og legger til at Russland selger våpen og militærtjenester til en rekke afrikanske land.

Bøås påpeker også at Russland er villige til å drive med såkalt «barter» handel med andre stater. Altså rene byttehandler av eksempelvis mineraler eller energi.

– Russland er jo delvis en aktør i det globale kapitalistiske systemet, men samtidig fører de, i økende grad fra 2014, en annen økonomisk politikk – som vi egentlig har tvunget dem til, sier Bøe med referanse til vestlige lands sanksjoner mot Russland etter krim-annekteringen.

– Ikke deres krig

I april vedtok et overveldende flertall av FNs generalforsamling å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.

141 land stemte for resolusjonen. 5 land stemte imot. 35 avsto fra å stemme.

Afrikanske land var sterkt representert i den siste gruppen. Algerie, Sudan, Uganda, Namibia og Kongo var blant landene som avsto fra å stemme.

Bøås mener årsaken til at flere afrikanske land avsto er enkel.

– Årsaken er veldig enkel - det kommer frem når jeg snakker med afrikanske kolleger og folk jeg kjenner: De ser ikke på dette som deres krig, men de er redde for økonomiske konsekvenser vil ramme uforholdsmessig hardt. De frykter økt mat- og energipris, sier han og legger til:

– Blir bensinprisen for høy fungerer ikke den lokale økonomien.

– Har det slått til?

– Ja, i hvert fall prisen på olje og gass.

Bøås peker også på at USA og vesten ikke nødvendigvis blir sett på som troverdige i den moralske fordømmelsen av invasjonen.

– I tillegg kommer det faktum at USA og Europa har prøvd å gjøre dette til et spørsmål om prinsipper. Det har hatt stor oppslutning, men i Afrika – og også andre deler av verden – lyder vår prinsipielle holdning ganske hul. Deres oppfatning av oss er at vi er opptatt av prinsipper når det er i vår interesse, ellers bryr vi oss ikke, sier NUPI-forskeren.

– Dette vet russerne, legger han til.

– Derfor er Lavrov på tur, ikke for å oppnå så mye mer, men de ønsker å opprettholde relasjoner.

Ifølge Bøås forsøker Russland å vri sin økonomi bort fra vestlig avhengighet.

– Hvis denne nye varme og kalde krigen fortsetter vil Russland vri økonomien bort fra Vesten. Om de lykkes er en helt annen sak, men det er det de prøver på, avslutter han.