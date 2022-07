VIKTIG BRO: Broen Antonivskij er både strategisk og viktig. Ukrainske styrker skal ha angrepet broen som er en forsyningslinje inn til Kherson, som er kontrollert av russiske styrker. Bildet er fra 23. juli.

Ukraina har angrepet strategisk bro

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne. Nå skal ukrainske styrker ha angrepet en viktig bro og forsyningslinje inn til den russiskkontrollerte byen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver The Guardian natt til onsdag og siterer Ukrainas væpnede styrker som meldte dette på Telegram.

– Eksplosjoner i Antonivskij-broens område, skrev styrkene på meldingstjenesten like før midnatt til onsdag.

Samtidig postet de en video som skal vise angrepene.

Kyiv Independent-reporter Illia Ponomarenko skrev sent tirsdag kveld på Twitter at nok et tungt ukrainske angrep angivelig skal ha funnet sted mot broen – som han også påpekt at var hovedforsyningslinjen til russiskokkuperte Kherson.

VIKTIG BY: Russiske styrker erobret Kherson i mars og har kontrollert byen siden.

Det var i starten av mars, bare få dager etter at Russlands president Vladimir Putin beordret sine rundt 190.000 styrker langs Ukraina-grensene å invadere nabolandet, at Kherson falt til russerne.

Havnebyen i sør regnes som strategisk viktig der den ligger både langs Svartehavet, ved elven Dnipro bredder og forholdsvis nært russiskannekterte Krim-halvøya.

Ukraina: Gjenerobret innen september

Russerne har forsøkt å ta seg videre fra Kherson mot vest, men har blitt slått tilbake og aldri kommet lenger enn Mykolajiv – en by som har vært under kraftig russisk beskytning i flere måneder.

Men østover har Russland klart å ta landområder, og til slutt også annen viktig strategisk by – Mariupol.

Tirsdag sa ukrainske myndigheter at Kherson vil være gjenerobret innen september, med hjelp av vestlige våpen.

RUSSISK KONTROLLERT: Byen Kherson var den første store ukrainske byene som falt til russiske styrker. Siden mars har byen vært under deres kontroll. Dette bildet fra 20. mai viser russiske styrker som patruljerer ved Dnipro-elven.

En eventuell bykrig der, vil med all sannsynlighet bli svært blodig.

Det vil også være første gang siden fullskalainvasjonen at de ukrainske styrkene skal forsøke å gjenerobre et bysenter.

Våpen fra USA

Men det er nettopp ved bruk av vestlige våpen, nemlig amerikanske HIMARS, som er årsaken til angrepet mot den viktige broen i Kherson, ifølge rådgiver Anton Herasjtsjenko til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System – er et rakettsystem som Ukraina har fått av USA – ammunisjonen de har fått til å bruke, har en rekkevidde på rundt 85 kilometer.

Men annen Himars-ammunisjon har langt høyere rekkevidde. Dette er noe Ukraina så langt ikke har fått av vestlige partnere.

– HIMARS førte til nok et kraftig angrep mot én av to broer over Dnipro som blir brukt av inntrengerne til massive troppeforflytninger. La oss håpe at Antonivskij-broen denne gangen ikke vil stå imot kraften av et Himars-missilangrep, skrev Herasjtsjenko onsdag morgen i en uttalelse.

Bekrefter angrepet

Nestlederen for den russisk-kontrollerte myndigheten i Kherson, Kirill Stremousov, snakket med russiske medier onsdag morgen og bekreftet at broen ble beskutt.

Han hevder imidlertid at broen fortsatt står.

– Det var angrep på Antonivskij-broen. Vi vil reparere den, sa han til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

KONTROLLERER BYEN: Nestlederen i den russisk kontrollerte myndigheten i Kherson, Kirill Stremousov, bekrefter angrepet på broen onsdag morgen. Her er han avbildet på kontoret sitt 20. juli.

Broene over Dnipro-elven er strategisk viktig for de russiske styrkene, som trenger dem for å få fram forsyninger til fronten.

Dersom broen blir stengt for trafikk får ikke de russiske styrkene ammunisjon og lite forsyninger, som trolig er en del av Ukrainas plan for å gjenerobre byen.

Det er fire viktige broer til Kherson. Ukraina vil trolig ikke ødelegge broene helt da matforsyninger fortsatt må over broene for å komme inn til byen, men heller hindre russiske styrker i å frakte ammunisjon og annet utstyr inn til byen.