Derfor føler Putin seg sveket

Russland hevder løftet fra 1990

er blitt brutt 14 ganger. Er det derfor Ukraina nå

betaler den høyeste prisen? «Ikke én tomme mot øst»

Nilas Johnsen

Gøran Bohlin (design)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den russiske krigsmaskinen ruller med full kraft mot den ukrainske hovedstaden. Og i Kyiv stålsetter innbyggerne seg for blodige gatekamper.

Putin viser ingen tegn til å gi etter for vestlige trusler om knallharde sanksjoner.

«Vi hadde ikke noe annet valg», lyder den russiske begrunnelsen for krigen.

President Vladimir Putin hevder at Russland er truet av et stadig ekspanderende Nato, ledet av USA og andre vestlige land de ikke kan stole på.

For Vesten har brutt viktige løfter tidligere, mener den russiske presidenten.

VG har snakket med flere sentrale norske eksperter som var tett på de historiske beslutningene. De kjenner til at det ved flere anledninger ble advart mot å utvide østover.

Men advarslene ble ikke hørt.

For å forstå bakteppet må vi først gå tre tiår tilbake i tid:

Noen måneder etter at muren falt i Øst-Berlin, møtes to menn til krevende samtaler i Moskva.

Den ene har gått inn i verdenshistorien forbundet med fraser som «perestrojka» og «glasnost».

Den andre huskes best for noe han senere har beskrevet som en forsnakkelse: «Ikke én tomme mot øst».

I desember i fjor, da Putin krevde at Nato må trekke alle sine styrker ut av Øst-Europa og skrote tilbudet om medlemskap til Ukraina, viste han til akkurat det utsagnet:

– «Ikke én tomme mot øst», fortalte de oss på 90-tallet. Og hva skjedde? De jukset. De lurte oss på frekt vis, raste den russiske presidenten.

Men har Putin rett?

Ble Russland lurt?

De to som møttes i Moskva i 1990 var Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov, Sovjetunionens siste president; og James Addison Baker, utenriksminister i regjeringen til president George H. W. Bush.

De holdt et innledende møte til en lang og vrien prosess, nemlig gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland.

Sett med sovjetiske øyne hadde det foregående året vært forferdelig.

Gorbatsjov vant Nobels fredspris for oppmykningspolitikken han førte på slutten av 1980-tallet, der «glasnost» (åpenhet) og «perestrojka» (omstrukturering) var nøkkelordene.

Men heller ikke han hadde sett for seg det som kom.

I 1989 gikk de kommunistiske regimene i land etter land i oppløsning.

«Jernteppet», som Sovjetunionens grep om nabolandene i Øst-Europa ble kalt på den tiden, hadde falt.

Warszawapakten, militæralliansen mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa – motsvaret til det vestlige Nato – var historie.

Hvis Sovjetunionen skulle gi sin velsignelse til et gjenforent Tyskland, så var en garanti mot at Nato skulle utvides østover, helt avgjørende.

Og den garantien fikk Gorbatsjov.

Slik ble det i hvert fall oppfattet i Sovjetunionen, en tolkning som Russland har fortsatt å tviholde på.

Men hva ble egentlig sagt?

Utenriksminister James A. Baker til venstre, og president George H. W. Bush ved siden av. Mikhail Gorbatsjov står i midten.

Det er tema i boken «Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate», av historikeren Mary Elise Sarotte.

Det var utenriksminister Baker som stilte Gorbatsjov følgende spørsmål om Tysklands fremtid:

«Vil du foretrekke å se et gjenforent Tyskland som står utenfor Nato, er uavhengig og ikke har amerikanske tropper; eller ville du fortrukket et forent Tyskland som er bundet til Nato, med en garanti om at Nato ikke flytter seg én tomme mot øst fra nåværende posisjon?».

Baker har senere forklart at han mente å stille et hypotetisk spørsmål, og at han så for seg at den sovjetiske lederen faktisk ville foretrekke et Tyskland som var bundet til Nato, og dermed ikke ville starte noen ny krig på egenhånd.

Men det Gorbatsjov hørte var: «Ikke én tomme mot øst».

I de påfølgende månedene skal flere ledere ha gitt Sovjetunionen lignende forsikringer.

Både den vest-tyske utenriksministeren Hans-Dietrich Genscher, og den vest-tyske forbundskansleren Helmut Kohl, skal ha gitt uttalelser om at en Nato-utvidelse østover ikke var aktuelt.

Britenes statsminister John Major skal også ha gitt russerne vage lovnader om at en utvidelse i Øst-Europa var «helt usannsynlig».

Men ingen løfter ble nedfelt skriftlig.

Og det var president Bush som slo gjennom.

Han mente man ikke trengte å gi slike garantier til et sterkt svekket Sovjetunionen.

Til slutt gikk Gorbatsjov med på tysk gjenforening, uten noe annet enn et løfte om at kun tyske soldater, ikke amerikanske, ble utstasjonert i det tidligere DDR (Øst-Tyskland).

Derfor står det ingenting om at Nato-utvidelse i «Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany», som Gorbatsjov undertegnet i september 1990, og som åpnet for tysk gjenforening.

Likevel skal dette ha vært inntrykket som sovjetiske ledere satt igjen med etter møtene om tysk gjenforening: «Nato har lovet oss å ikke utvide i Øst-Europa».

Men da det kom til stykket ble ingen løfter nedfelt skriftlig. Og faktum er at Nato raskt la helt andre planer.

I 1999 ble Polen, Tsjekkia og Ungarn de første medlemmene fra den tidligere Warszawapakten.

I 2004 ble Bulgaria, Romania, Slovakia og Slovenia med, i tillegg til de tre tidligere Sovjet-republikkene Latvia, Litauen og Estland.

I 2009 var det Albania og Kroatia sin tur. I 2017 Montenegro. Og til slutt Nord-Makedonia i 2020.

14 utvidelser østover.

14 løftebrudd, mener Putin.

Under hele denne utvidelsen skal flere sterke amerikanske stemmer ha advart mot å utvide for raskt inn i Sovjetunionens tidligere interessesfære.

Men de ble aldri hørt.

Etter Sovjetunionens fall i 1991 var nemlig synet til Bush-administrasjonen at USA var den eneste gjenværende supermakten, og derfor burde presse på for å utnytte fordelen.

Under president Boris Jeltsin var Russland på 1990-tallet på randen av økonomisk kollaps.

Jeltsin svingte fra å motsette seg Nato-utvidelse østover, til å vurdere om Russland selv skulle bli med.

I 1997 undertegnet Jeltsin den såkalte grunntraktaten med Nato. Selv om tolkningen av denne også er omstridt, så banet den i praksis vei for utvidelsen som fulgte.

Kai Eide var Norges ambassadør til OSSE fra 1998 til 2002 og til NATO fra 2002 til 2006.

Den nå pensjonerte toppdiplomaten fulgte derfor de to første Nato-utvidelsene tett.

– Jeg husker vi hadde et forberedende møte i OSSE i 1999 der jeg ble overrasket over at de russiske delegatene ikke ytret mer motstand. Jeg spurte en høytstående russisk diplomat, og han svarte: «det blir ikke så mye motstand når Jeltsin er full hele tiden».

Eide sier han ikke selv tenkte på den første utvidelsen østover som noen trussel mot Russland.

– På slutten av 1990-tallet var vi så entusiastiske for at land i Øst-Europa, som Polen, vendte seg mot Vesten. Vi hørte rykter om at det var et løftebrudd, men det tok tid før vi innså hvor omstridt det var i Russland.

På tampen av 1999, etter den første Nato-utvidelsen var et faktum, ble Vladimir Putin ny president i Russland. Den tidligere KGB-agenten Putin tok raskt et mye strammere grep om tømmene enn Jeltsin hadde hatt.

Men Putins motstand mot Nato var ikke så tydelig de første årene.

– Putin måtte først konsolidere makten i Russland. Landet var jo på randen av kollaps på den tiden, forklarer Eide.

Like fullt var Eide blitt fullt klar over den økende russiske skepsisen før den neste runden med utvidelser, som kom i 2004.

Men det som virkelig bekymret den norske diplomaten var Natos tilnærming til Ukraina og Georgia, to tidligere Sovjet-stater.

– Jeg var selv på møter i både Ukraina og Georgia, som norsk ambassadør til Nato. Begge land presset på for medlemskap.

De to landene ønsket en bindende plan for medlemskap. President George W. Bush var positiv. Men det var uenighet innad i alliansen.

Varsellampene blinket hos flere, og til slutt landet man i 2008 på en uttalelse om at «Georgia og Ukraina vil bli medlemmer av Nato».

– Det var ment som et kompromiss, en uttalelse om en intensjon, men ikke noe forpliktende med hensyn til tidspunkt, sier Eide.

I dag mener han den uttalelsen, mer enn selve utvidelsen, var uheldig.

– Det ble sett på som en unødig provokasjon mot Russland, og i dag gir det Putin et påskudd. Det er ingen tvil om at Putins frykt for ukrainsk medlemskap i Nato er reell, sier Eide.

– Det er ingen bortforklaring, eller unnskyldning for de grusomme krigshandlingene.

Men det er viktig å forsøke å forstå historien, selv om man ikke aksepterer den.

Skepsisen mot å gå i dialog med Georgia og Ukraina, var også tilstede innad i Nato, forteller Sverre Diesen, som var Norges forsvarssjef fra 2005 til 2009.

I en privat samtale diskuterte Diesen muligheten med general James L. Jones, Natos øverstkommanderende i Europa (Supreme Allied Commander Europe).

– That’s insane, var hans respons.

Galskapen som amerikaneren påpekte lå i at Nato ikke ville kunne følge opp i praksis: Å skulle forsvare Georgia og Ukraina på grensen til Russland var ikke gjennomførbart.

– Nato-alliansen har en politisk og en militær side. Politisk har man en «åpen dør», der alliansen ikke kan gi noe prinsipielt løfte om å nekte noen land å søke, påpeker Diesen.

– Men politisk må en militær garanti kunne følges opp i praksis. Det kunne man ikke overfor Georgia og Ukraina.

I private samtaler advarte Jones mot at løfter til de to landene bare ville bekrefte Putins narrativ om et Nato som aggressivt utvidet mot deres grense.

– Jeg er helt enig. Det ble en gavepakke til Putin og Russland, som nå bruker det for å rettferdiggjøre krig.

Men hvordan tolkes det egentlig i Russland?

Er dette et påskudd, eller et løftebrudd?

Begge deler, fastslår Russlands-ekspert ved NUPI, Julie Wilhelmsen.

– Det er ingen tvil om at Gorbatsjov oppfattet det som at han hadde fått et slikt løfte, det har han selv sagt.

Men vektleggingen av det opplevde løftebruddet har variert. Når relasjonen til Vesten har vært dårlig, blir «ikke én tomme mot øst» tatt opp i den politiske retorikken.

– Det fremstilles som et svik mot avtaler inngått ved Den kalde krigens slutt, og som nå angivelig rammer Russlands sikkerhet.

Men propaganda lykkes ikke, dersom det ikke finner gjenklang, påpeker forskeren.

– Nato er en defensiv forsvarsallianse, men dersom utvidelsen mot øst oppfattes som offensiv, så passer det inn i Putins narrativ om at Nato utgjør en trussel, slår Wilhelmsen fast.

Nato var raskt ut med å avfeie kravene til Putin. Den linja har alliansen holdt på:

I stedet for å trappe ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, er den blitt styrket. Og døren til Ukraina og Georgia holdes fortsatt åpen - i hvert fall i teorien.

Imens raser krigen, uten at Nato blir direkte involvert for å hjelpe ukrainere.

For de 14 utvidelsene østover, betyr ikke at Ukraina eller Georgia, i Russlands «bakgård», er beskyttet av artikkel 5 i Nato, om at alle medlemsland er forpliktet til å forsvare hverandre.

Ukraina står alene, i møtet med Putins vrede mot oppfatningen av et svik fra Vesten.

KILDER