EVAKUERINGEN: Med Røde Kors-logo i vinduet busses sivile ut av Sumy i det som tirsdag ble beskrevet som den første vellykkede evakueringen under krigen i Ukraina.

Ukraina: Våpenhvilen ved humanitære korridorer har trådt i kraft

Ukraina vil onsdag forsøke å evakuerer tusenvis av sivile fra byer som er omringet av russiske styrker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukraina sier at våpenhvilen ved humanitære korridorer har trådt i kraft. Det melder Reuters ved 08.50-tiden, norsk tid.

Ifølge den ukrainske visestatsministeren Irina Veresjtsuk har Ukraina og Russland blitt enige om å stanse skytingen i områder der det vil være humanitære korridorer mellom klokken 09.00 og 21.00 onsdag, lokal tid. Dette tilsvarer mellom 08.00 og 20.00 norsk tid.

De humanitære korridorene vil gå ut fra flere områder og byer i Ukraina, deriblant beleirede Mariupol, sørøst i landet.

Visestatsministeren sier det er snakk om seks nye korridorer:

Fra Sumy i nordøst til Poltava.

Fra Mariupol og Enerhodar i sør til Zaporizjzja.

Fra Izjum i øst til Lozova.

Fra Volnovakha i øst til Pokrovsk.

Fra Kyivs forsteder inn til hovedstaden.

Dette skjer etter at det i flere dager har blitt meldt om våpenhvile fra russisk side – som kort tid etter har blitt brutt.

I den nordlige byen Sumy, nær grensen til Russland har sivile onsdag startet å reise fra byen i private biler. Det sier byens borgermester ved 09.30-tiden.

Dette er andre dag med evakueringer fra byen nordøst i Ukraina, hvor 5000 personer og 1000 privatbiler tirsdag ble reddet ut av byen Sumy i nordøst.

Sumy, med sine 250.000 innbyggere, har siden krigens start vært hardt preget av artilleriangrep og harde kamper. Natt til tirsdag var minst to barn blant ofrene under bombingen av byen, ifølge BBC.

Se bilder fra Sumy etter herjingene:

forrige



fullskjerm neste RUINER: Det er ikke mye igjen av husene i dette nabolaget i Sumy. 1 av 3 Foto: ANDREY MOZGOVOY / Reuters

Flere bygninger er jevnet helt med jorden – og natt til tirsdag ble minst 22 sivile drept i russiske luftangrep.

Evakueringen fra Sumy tirsdag beskrives som den første vellykkede evakueringen under krigen. Blant de evakuerte skal det ha vært 1100 utenlandske studenter, som skal videre med tog til byen Lviv i vest.

Den ukrainske visestatsministeren Veresjtsuk oppfordrer også russiske styrker onsdag til å avstå fra å skyte i områder der korridorene er åpne.

Den ukrainske byen Enerhodar, nordøst for Kherson meldte onsdag morgen at den midlertidige våpenhvilen som Russland lovet, har trådt i kraft og at evakuering av sivile kan starte.