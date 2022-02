MØTTE ANTONY BLINKEN: Dmytro Kuleba i Washington tirsdag.

Ukrainas utenriksminister: − Hans endelige mål er å ødelegge Ukraina

Dmytro Kuleba mener sanksjonene mot Russland må være sterke.

Av Øystein David Johansen

Den ukrainske utenriksministeren møtte sin amerikanske motpart Antony Blinken i Washington tirsdag, dagen etter Russlands beslutning om å anerkjenne utbryterregionene Donetsk og Luhansk i går.

Han har takket for sanksjonene USA har innført så langt, men i et intervju med CNN sier han at sanksjoner ikke er nok før russiske tropper er ute av Ukraina.

– Vi må fortsette å legge press på Russland. Bidens sanksjoner i dag er bare begynnelsen for å avskrekke Putin og få han til å trekke seg tilbake. Vi likte det vi så i dag, men det må fortsette.

– Slå mot Russlands økonomi hardt, og gjør det nå, var hans oppfordring.

Kuleba mener Putins endelige mål er å ødelegge Ukraina.

– Han er ikke interessert i deler av Ukraina. Han er ikke engang interessert i å ha landet under sin kontroll. Han vil at den ukrainske staten skal gå under. Det er hans mål, sier Kuleba som også er sitert på at han ikke ønsker amerikanske styrker på bakken i Ukraina.

På pressekonferansen sammen med utenriksminister Blinken tidligere tirsdag omtalte han Russlands anerkjennelse av de to ukrainske regionene som som «absurd»

– Det Putin anerkjente var hans ansvar for krigen mot Ukraina, en uprovosert krig mot en annen suveren stat i Europa.

Et av Kulebas poeng på pressekonferansen var at Putin nå utfordrer verdensordenen, og prøver å endre kartet. I intervjuet med CNN utdyper han hvorfor han mener dette er farlig. Han får spørsmål om hvorfor USA skal engasjere seg i konflikten.

– Dersom Putin lykkes i Ukraina vil andre rundt i verden som ønsker å endre reglene, som ønsker å gå utenom USA. De vil se at dette er mulig, at vesten ikke er i stand til å forsvare hva de står for.

Dersom vesten ikke lykkes i Ukraina så vil neste mål for han være et av Nato-landene i Øst-Europa, mener Kuleba.

Polens forsvarsminister tar også til orde for at man må stoppe Russland i en tidlig fase i et intervju med AP.

– Kun alvorlige sanksjoner kan stanse Putins nybygging av det russiske imperiet.