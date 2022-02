TALTE TIL FOLKET: Ukrainas president Volodmyr Zelenskyj.

Ukrainas president: − Vi er ikke redde for noen

Ukrainas president Volodmyr Zelenskyj talte til folket etter Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina

Zelenskyj talte til folket natt til tirsdag norsk tid, etter at talen var blitt utsatt en stund. Han adresserte Russlands anerkjennelse av de øst-ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

– Vi er ikke redde for noen, sa presidenten i talen, og understreket at landets grenser består uavhengig av Russlands handlinger.

Republikkene erklærte seg uavhengige i 2014, men har ikke blitt anerkjent av noen. Tirsdag offentliggjorde altså president Vladimir Putin at han anerkjenner Donetsk og Luhansk som selvstendige stater. Han beordret også tropper inn i områdene, tropper han selv omtaler som «fredsbevarende styrker».

Reuters refererte øyenvitneskildringer som fortalte om «uvanlig store» militærkolonner i Donetsk natt til tirsdag. Øyenvitnet forteller om fem stridsvogner i en kolonne i utkanten av byen, og to til i en annen del av byen.

Det var lite i Zelenskyjs tale som tydet på at han lar seg skremme. Ukraina har USA og Natos støtte da han uttalte at Russlands handlinger er et brudd på suvereniteten til Ukraina.

– Vi gir ikke noe til noen, sa han i talen ifølge Reuters.

Landets utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at han har snakket med EUs utenrikssjef Josep Borrell. Han har forsikret om at responsen derfra vil være besluttsom og samkjørt. Han møter USAs utenriksminister Antony Blinken onsdag i Washington.

Zelenskyj sa også at Russland i praksis trekker seg fra Minsk-avtalen, som har blitt sett på som den beste muligheten for en løsning.