Russlands forsvarsdepartement: Avslutter militærøvelser på Krim

Ukrainas forsvarsminister mener trusselbildet i Ukraina er uendret. Russland kunngjør onsdag morgen at militærøvelser på Krim er avsluttet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag ble pekt ut som en mulig «invasjonsdag» av amerikansk etterretning. Russlands president Vladimir Putin har spøkt med anklagene og omtalt dem som «hysteri»

Russland har hele tiden hevdet de ikke ønsker å invadere Ukraina, til tross for den tunge militære tilstedeværelsen og en rekke militære øvelser ved Ukrainas grense.

Det ble heller ingen russisk invasjon natt til onsdag.

Onsdag sier Ukrainas forsvarsminister, Oleksiy Reznikov, at det ikke er noen endringer i trusselbildet ovenfor landet, og at de nyeste trusselvurderingene ikke inneholder «noe uventet», ifølge Reuters.

Det samme mener forsker ved Institutt for forsvarsstudier Karen-Anne Eggen:

– Det har vært stor pågang og mange ønsker en samtale med Putin for å få en løsning på konflikten, men jeg vil ikke si at situasjonen har endret seg nevneverdig. Det er en ting at Putin sier han ikke ønsker krig, men det gjenstår å se om man får en massiv tilbaketrekning nå, sier hun til VGTV onsdag morgen.

TRUSSELBILDET UENDRET: Ifølge Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov. Her fotografert tidligere i februar.

Avslutter militære øvelser

Russland kunngjorde onsdag morgen at de avslutter militærøvelsene deres på Krimhalvøyen torsdag, ifølge AFP.

Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har i tillegg publisert en video som skal vise russiske styrker på vei over broen som knytter Krim-halvøyen med Krasnodar-regionen i Russland.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace sier ifølge Reuters at de velger å ta Russland på ordet, men vil dømme dem etter handlingene. Samtidig sier han at det ikke hjelper stort å spekulere på invasjonsdatoer.

Russlands forsvarsminister, Sergei Shoigu, fortalte tidligere denne uken at flere av landets militærøvelser ved grensen går mot slutten, og at deler av styrkene deres er på vei tilbake til basene.

Samtidig satte det russiske forsvaret i gang nye øvelser i Barentshavet tirsdag.

Russland militære tilstedeværelse ved Ukrainas grense er fortsatt massiv og Nato-sjef Jens Stoltenberg sa tirsdag at det ikke var noen tegn til russisk tilbaketrekning.