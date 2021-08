BLIR SANNSYNLIGVIS PRØVELØSLATT: Dersom ikke California-guvernør Newsom setter seg på bakbeina blir Sirhan Sirhan en fri mann etter over 50 år i fengsel.

Mot prøveløslatelse for Kennedy-drapsmann

Sirhan Sirhan, den palestinske aktivisten som drepte Robert Kennedy i 1968, blir prøveløslatt skriver CBS Boston.

Av Øystein David Johansen

Det har en komité i Los Angeles bestemt, etter at to av sønnene har uttalt at de støtter en slik prøveløslatelse.

Påtalemakten har unnlatt å ta til orde for at 77-årige Sirhan fortsatt skal holdes bak murene.

Den eneste som kan stoppe en prøveløslatelse nå er Calfornias guvernør, demokraten Gavin Newsom.

Han har siste ord detter at saken skal gjennom en vurdering som tar 90 dager.

Sirhan har sittet mer enn 50 år i fengsel. Fredagens høring var det 16. Forsøket for Sirhan, hans søknad om prøveløslatelse ble sist avvist i 2016.

Robert Kennedy deltok som presidentkandidat for Demokratene i 1968, kun fem år etter at hans egen bror, president John F. Kennedy ble drept.

Han vant primærvalget i flere delstater, men det er ikke sikkert at han ville blitt Demokratenes kandidat på landsmøtet i 1968. Det var samme kveld som han ble erklært som vinner i den viktige delstaten California at Kennedy ble drept.

Sirhan Sirhan har oppgitt at grunnen til at han drepte Kennedy var støtten til Israel. Han er selv født i Jerusalem i en arabisk-kristen familie.

– Jeg gjorde det for landet mitt, ropte Sirhan da han ble lagt i bakken etter å skutt Kennedy.

Sirhan følte seg sviktet av Kennedy etter at han lovet å støtte Israel med krigsfly i en tale i en synagoge. Datoen Sirhan valgte var ikke tilfeldig, men ett år etter seksdagerskrigen i 1967.

I et intervju i 1989 uttalte han at han følte seg sviktet av Kennedy som han så på som en helt.