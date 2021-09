BYTTET OM SPEDBARN: Feilen ble gjort på et sykehus i byen Logroño, rett sør for Bilbao i Spania i 2002.

Spansk kvinne saksøker myndighetene etter at hun ble «byttet bort» som spedbarn på fødeavdeling

En kvinne født i 2002 saksøker spanske myndigheter for tre millioner euro etter at hun oppdaget at hun ikke var i slekt med sin antatte familie.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Kvinnen ble født ved et sykehus i byen Logroño, rett sør for Bilbao i Nord-Spania, skriver BBC.

Ifølge den spanske avisen El Pais avisen skal to jentebarn ha blitt født med omtrent fem timers mellomrom samme dag på sykehuset. De to barnene skal ha hatt omtrent samme, lave vekt, og derfor blitt sendt til samme avdeling på sykehuset for videre observasjon. Det er på denne avdelingen barnene skal ha havnet i feil hender, skriver El Pais.

Det var den spanske avisen La Rioja som først omtalte den merkelige hendelsen.

Det spanske Helsedepartementet anerkjenner hendelsen, skriver El Pais.

Kvinnen vokste opp med en kvinne hun trodde var sin bestemor, skriver BBC.

Mistanken om at hun kunne ha blitt havnet hos feil familie kom først i 2017, skriver El Pais. Da skal nemlig kvinnens antatte mor ha saksøkt den antatte barnefaren for manglende barnebidrag.

Søksmålet endte med at en spansk rettsinstans beordret faren til å ta en DNA-test. Den viste at mannen ikke var kvinnens far. Senere analyser viste at heller ikke moren var kvinnens biologiske mor.

Kvinnen, hvis navn er ukjent, var 16 da hun ble kjent med nyheten. Hun kontaktet advokater for å få rettshjelp og oppklaring i omstendighetene rundt sin fødsel, skriver BBC.

«Fortell meg hvem jeg er», skal hun ha sagt da hun oppsøkte sin advokat José Sáez-Morga.

Nå har hun altså søkt om tre millioner euro i erstatning fra spanske helsemyndigheter. Summen tilsvarer omtrent 32 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Den andre kvinnen involvert i «barnebyttet» har ikke søkt om erstatning, skriver BBC.

Ifølge El Pais skal spanske helsemyndigheter ha anerkjent barnebyttet, men kun tilbudt kompensasjon på 215.000 euro, litt over to millioner norske kroner.

Sara Alba, den øverste representanten for helsemyndighetene i regionen, har fremhevet at saken nå er nesten 20 år gammel. Myndighetene har ikke klart å finne ut av hvem som byttet de små jentebarnene i 2002, skriver avisen.