Russland i flammer For første gang i historien har røyk fra de enorme skogbrannene nådd helt til Nordpolen.

Mye har vært skrevet i vestlig mediene om de ukontrollerte flammene i land som Hellas, Tyrkia, Italia, USA og Canada. Men i hele sommer har også Norges mektige nabo opplevd skogbranner som setter nye skremmende rekorder.

Det gjelder spesielt de nordligste og østligste områdene av Russland.

Med rekordhøye temperaturer og lite nedbør har flammene spredd seg og oppstått i stadig nye områder, ofte på grunn av lynnedslag.

Den enorme tundraen, langt utenfor allfarvei, gjør slukningsarbeidet vanskelig.

Regionen Yakutia, også kjent som Sakha-republikken, har vært spesielt utsatt.

Ifølge EUs atmosfæriske overvåkningstjeneste har brannene her sluppet ut 500 megatonn med karbondioksid.

Tidligere i august måtte myndighetene evakuere to landsbyer da brannene omringet innbyggerne.

– Jeg vet ikke hvordan vi nå skal overleve. Hva som venter oss neste år, vet ingen, forteller Nikolaevna og Kirillovich i landsbyen Kyuerelyakh til nyhetsmagasinet Time.

Det eldre ekteparet mistet all sin dyrket mark til flammene, og til vinteren har de kun noen sekker med fôr til sine 26 kyr.

I Sakha-regionen har ufattelige 34.000 kvadratkilometer stått flammer de siste månedene, siden mai – ifølge den russiske værtjenesten Rosgidromet. Satellittbilder fra NASA viser at røyken beveget seg mer enn 3000 kilometer – fra Sibir ... ... og helt til Nordpolen.

Brannene er en del av den naturlige syklusen for Russlands nordlige skoger, men forskere er forbløffet over å se omfanget og intensiteten de siste årene.

Det har sammenfalt med flere år med rekordvarme i de arktiske strøkene, der gjennomsnittstemperaturen stiger mer enn tre ganger så raskt som resten av verden.

– Vi går nå gjennom den varmeste og tørreste sommeren i historien med meteorologiske målinger, sier Aisen Nikolaev, lederen i Yakutia-regionen til dentrussiske statskontrollerte nyhetsbyrået RIA Novosti, ifølge Washington Post.

6. august var mesteparten av Russland dekket av røyk – som byen Yakutsk, langt øst. Totalt var over 475.000 kvadratkilometer rammet. Flammene herjer gjerne i vanskelig tilgjengelige områder. Det gjør at halvparten av brannene ikke blir bekjempet, ifølge russiske myndigheter. Alexander står foran sitt nedbrente hus i Dzhabyk. Brannmannskapene rakk ikke å redde byen. Heller ikke landsbyen Byas-Kyuyol kunne beskyttes. I Sibir har i tillegg hetebølgen ført til at skogbrannene er større og flere enn tidligere. Russiske myndigheter bekjemper kun branner som truer bebyggelse og infrastruktur. Der det vil koste mer å slukke enn å la det brenne, velger myndighetene å la flammene herje. Derfor er skogbrannene i Sibir større enn brannene som til sammen har rammet Hellas, Tyrkia, Italia, USA og Canada.

Over 8600 brannmannskaper, bønder, soldater og andre redningsarbeidere har de siste månedene bistått i slukningsarbeidene.

Behovet for mer mannskap og utstyr er stort. Ministeren for naturressurser og økologi har bedt om at budsjettet til å bekjempe flammene må dobles – til over 1,6 milliarder kroner.

– I årevis har byråkrater og opinionsledere sagt at brannene er normale, at det alltid vil brenne, og at det ikke er nødvendig å gjøre et problem ut av dette. Folk er vant til det, sier Alexei Yaroshenko, skogbruksekspert i Greenpeace Russland til Washington Post.

Mengden med røyk blir enorm. Så langt har skogbrannene i Russland sluppet ut like mye karbon som Tyskland gjør i løpet av et helt år. Når vinteren kommer til Sibir, vil årets brannsesong være den verste som noen gang er blitt registrert – med en rekke dystre rekorder.

