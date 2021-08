EVAKUERES: Afghanere i kø for å bli tatt med ut av hjemlandet sitt av et amerikansk militærfly.

Afghanistan-evakueringen: − Vi får ikke alle ut

Flere land advarer nå sine borgere og afghanere mot å dra til flyplassen i Kabul. Flere land, blant dem Norge, gir også uttrykk for at de trolig ikke vil klare å fly alle ut før fristen går ut om fem dager.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi vet ikke hvor lenge utreise vil være mulig, men tidsvinduet kan være svært kort. Vi kan derfor ikke gi noen garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgere som ønsker å reise hjem i denne omgang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

– Vi kan ikke garantere at vi vil være i stand til å hjelpe alle de som forsøker å bli evakuert, heter det i en uttalelse fra New Zealands utenriksdepartement, som også opplyser at de ikke lenger vil ta imot søknader fra afghanere som ønsker å komme seg dit.

STATSSEKRETÆR: James Heappey fra det britiske forsvarsdepartementet.

James Heappey, som er statssekretær i Storbritannias forsvarsdepartement, sier det tydeligere til BBC:

– Det vil være folk som er i fare som ikke vil bli evakuert (før tidsfristen 31. august journ.anm.). Vi får ikke alle ut.

Nederland opplyser torsdag morgen at de i dag stopper sine evakueringer fordi amerikanerne har sagt at de nå må forlate flyplassen.

– Dette er et smertefullt øyeblikk, fordi det betyr at til tross for iherdige forsøk den siste tiden vil folk som har rett til å bli evakuert til Nederland bli etterlatt, skriver den nederlandske regjeringen til sitt parlament.

INN PÅ FLY: En far og sønn får hjelp til å ta seg inn i et sørkoreansk militærfly som frakter ut afghanere som har jobbet for Sør Korea.

Danmark har avsluttet

Flere land har de siste dagene gitt uttrykk for at ettersom de trenger tid til å pakke ned og evakuere sine siste militære tropper og diplomater som nå bistår i evakueringen av «vanlige» folk, vil denne måtte stanse potensielt flere dager før tidsfristen går ut.

Frankrikes statsminister Jean Castex sier til RTL Radio torsdag morgen at de vil avslutte evakueringen i morgen. Danmarks forsvarsminister sa onsdag kveld at det ikke lenger er trygt å fly til og fra Kabul.

– Den danske evakueringsinnsatsen er nå avsluttet. Vi kan ikke lenger fly inn og ut, og derfor avsluttes denne ti dager lange evakueringen med danske Hercules-fly, sier Trine Bramsen, ifølge AP.

Ungarn sendte sine siste tropper hjem i dag. Tyrkia sier de nå vil starte å trekke ut sine siste soldater fra flyplassen.

Terror truer

Det er to grunner som gjør at sikkerheten nå blir mindre dag for dag, og etter hvert time for time.

Det ener er spesifikk informasjon om trusler om angrep mot folkemengdene ved flyplassen fra en IS-terrorgruppering i Afghanistan. Ifølge Heappey er det snakke om en svært alvorlig trussel, som kan komme til å bli reell i løpet av «timer».

– Rapportene denne uken har blitt mer og mer troverdige, understreker han.

PÅ UTSIDEN: Fremdeles er det store folkemengder utenfor flyplassen i Kabul. På bildet, fra i går, ser du flere som holder opp ID-papirer.

Det andre er at jo nærmere man kommer uttrekkingsfristen jo mindre militærnærvær vil det være for å bevare sikkerheten.

USA, Storbritannia og Australia er alle blant landene som nå ber folk unngå å dra til flyplassen, eller forlate den dersom de allerede er der.

Kan være mulig etter 31. august

Hvorvidt de som ikke kommer seg ut innen tidsfristen 31. august vil få muligheten etter den datoen hersker det tvil om. USAs utenriksminister Antony Blinken sa i går kveld at Taliban har gått med på at amerikanske statsborgere og risikoutsatte afghanere også vil få muligheten til å dra på et senere tidspunkt.

Blinken sa også at USA ikke vil stoppe å hjelpe dem selv om de trekker ut sine militærstyrker senest tirsdag neste uke.

Maulooda Abed (48) og datteren Saba (16), som er norske statsborgere, klarte å komme seg ut av Kabul tidligere denne uken. Se 16-åringens dramatiske video:

Det er likevel liten tvil om at man ikke vil se en storskala evakuering fra september av på samme måte som man har sett de siste dagene. Så selv om Taliban, som har bedt USA la være å tømme landet for kompetente folk, angivelig skal ha gått med på dette er det grunn til å tro at det vil bli vanskeligere å komme seg ut.

Totalt skal over 82.000 mennesker være evakuert ut fra flyplassen i Kabul siden Taliban rullet inn i byen søndag 15. august.

Riktig nok er ikke flyplassen i Kabul eneste utvei. Allerede skal store folkemengder som vil ut av landet ha samlet seg langs grensen til Pakistan, men rapportene herfra er så langt mangelfulle.