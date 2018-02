En mann pågrepet etter skyting utenfor NSAs hovedkontor

Publisert: 14.02.18 14:45 Oppdatert: 14.02.18 16:18

UTENRIKS 2018-02-14T13:45:04Z

Minst én person er såret etter skyting utenfor etterretningsorganet NSAs hovedkvarter i Maryland.

En SUV ble stanset ved inngangen til anlegget til National Security Agency (NSA) i Fort Meade i Maryland, og det er kulehull i frontruta, melder CBS News .

Det er uklart hva bilen gjorde der, og det foreligger ingen meldinger om drepte. Ifølge den lokale radiostasjonen WBAL er minst tre personer skutt, en av dem en politibetjent. Ingen skal være livstruende skadet, ifølge WBAL.

En person er bekreftet pågrepet.

NSA-talsperson Cheryl Phillips bekrefter overfor AP at en person er såret og fraktet til sykehus.

– NSA-politi og lokalt politi responderer på en hendelse som skjedde i morges, sier hun.

Talspersonen legger til at situasjonen er under kontroll og at det ikke er noen pågående trussel.

NBC News viser fjernsynsbilder fra helikopter av det som ser ut til å være politi omringe en mann som ligger på bakken iført håndjern. Nyhetsbyrået AP melder at én mistenkt er pågrepet. Den svarte SUV-en ser ut til å ha kjørt inn i mursperringer som er satt opp rundt bygningen, og flere av bilens airbager er utløst.

President Donald Trump er blitt orientert om saken, opplyser Det hvite hus.

NSA er et amerikansk etterretningsorgan som har ansvar for signaletterretning og kryptering