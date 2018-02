PARAMILITÆRE ØVELSER: Nikolas Cruz skal ha deltatt på paramilitære øvelser sammen med en gruppe som ønsker en at Florida skal bli en «etnisk hvit delstat». Foto: AP

Florida-gjerningsmann knyttes til høyreekstrem gruppe

Publisert: 15.02.18 19:56 Oppdatert: 15.02.18 21:51

Nikolas Cruz, som er siktet for å ha drept 17 mennesker på en videregående skole i Florida, skal være tilknyttet en nasjonalistisk milits som oppmuntrer til militær trening.

19-åringen er tidligere student på den videregående skolen i Parkland i Florida som han tok seg inn i onsdag og drepte 17 mennesker.

Han beskrives av tidligere medstudenter som «utstøtt og våpengal».

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press skal Cruz være medlem av den rasistiske grupperingen «Republic of Florida».

Gruppen beskriver seg selv som en «hvit borgerrettsorganisasjon».

Lederen for den nasjonalistiske gruppen, Jorden Jereb, forteller at de vil at Florida «skal bli en etnisk hvit delstat». Han sier videre at gruppen holder «spontane, tilfeldige demonstrasjoner» og prøver å ikke delta i den moderne verden.

Jereb bekrefter at Cruz har vært med på «Rebublic of Florida» sine paramilitære øvelser, blant annet i Tallahassee, skriver CBS.

Jereb sier dog at han ikke kjente Cruz personlig og at skoleskytingen var fullt og helt hans eget initiativ.

– Han handlet på sine egne vegne, og han er helt ansvarlig for det selv.

Han forteller også at Cruz hadde «problemer med en jente», og at han ikke tror valentinsdagen var en tilfeldig dato.