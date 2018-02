TROSSER: Selv om Pakistan har bannlyst alt relatert til Valentinsdagen i mediene, ønsker også noen av den velkommen. Foto: FAISAL MAHMOOD / X01353

Pakistan bannlyste valentinsdagen

Publisert: 15.02.18 03:50

Tradisjonen som har blitt mer og mer populær i Pakistan de siste årene er ikke godt mottatt.

Pakistan har bannlyst alt relatert til «alle hjertenes dag» i mediene.

Landet innførte i fjor en lov som sier at tv-kanaler, radiostasjoner og aviser ikke skal fremme valentinsdagen. De ser på det som en tradisjon som ikke passer sammen med den muslimske troen.

Hundrevis av muslimske studenter fra gruppen «Jamiat Talaba» samlet seg onsdag i byen Lahore for å vise sin motstand mot valentinsdagen, skriver Washington Post.

Lederen for den konservative gruppen, Owais Shaikh, mener dagen ikke viser kvinner respekt.

– Vi burde gi kvinner respekt, ikke feire en dag som degraderer dem, sier han ifølge amerikanske NPR.

I fjor uttalte president Mamoon Hussain at man ikke skulle feire 14. februar.

– Valentinsdagen har ingenting med vår kultur og burde unngås, sa han ifølge Reuters.

På tross av forbudet og motstanderne feiret flere unge pakistanere dagen i kjærlighetens navn. I butikkene og gatene var det røde blomster og hjerteformet sjokolade.

Omtrent halvparten av Pakistan sin befolkning på 200 millioner er under 18 år. Ifølge NPR blir de unge blir påvirket av internasjonale trender og er mer åpne for å akseptere nye normer. Myndighetene sitt forbud er dermed et forsøk på å gjenoppta kontrollen.

Det er ikke bare Pakistan hvor valentinsdagen er forbudt. Andre muslimske land, slik som i blant andre Iran, Saudi-Arabia og Malaysia prøver også å dempe feiringen.