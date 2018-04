TAPT GENERASJON: Abdel Moneam Ibrahim (22) omtaler den politiske situasjonen i Egypt som «en stor tragedie», der de unge «har gitt opp å leve et bedre liv». Foto: Harald Henden/VG

Regimekritiske i Egypt lever farlig: Broren ble borte, faren er fengslet

Publisert: 17.04.18 19:30

KAIRO (VG) Broren forsvant sporløst etter en demonstrasjon. Faren ble arrestert i jakten på ham. Alene står Abdel Moneam Ibrahim (22) livredd tilbake.

Han har byttet telefonnummer. Han reiser ikke lenger tilbake til byen der han vokste opp. 22 år gamle Abdel Moneam Ibrahim ser seg over skuldrene når han haster svett inn til stedet vi har avtalt å møtes. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Eieren av kafeen er en kjenning, stedet mangler skilt og ligger opp trappene, dypt inni et bygg i Kairo sentrum. Sandstormen og mørket utenfor gjør det komplett.

Det er en livredd ung mann VG møter denne kvelden i Kairo.

– Jeg er redd for at jeg plutselig skal bli likvidert, uten forvarsel og på siden av all rettergang, sier Abdel.

Stadig mer undertrykkende regime

Opptil 60.000 opposisjonelle sitter fengslet i Egypt . Flere av dem risikerer dødsstraff. I tillegg har minst 1500 personer har forsvunnet de siste fire årene, ifølge Den egyptiske menneskerettighetskommisjonen. Den nylig gjenvalgte president Abdel Fattah el- Sisi slår særlig hardt ned på enhver som kan knyttes til det forbudte Muslimske brorskap.

– Dette gjelder ikke bare oss. Nesten alle i Egypt vet om noen som lider vår skjebne, sier jusstudenten Abdel.

Mange blir kidnappet og torturert før de omsider dukker opp i varetekt, tiltalt for terrorisme, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner.

Human Rights Watch anklager egyptiske sikkerhetsstyrker for systematisk tortur under Sisis ledelse. I en rapport fra 2017 forteller 19 personer om hvordan de ble elektrosjokket, banket og voldtatt helt til de tilsto. Ifølge FN er tortur som metode «systematisk og utbredt» i Egypt.

Arrestert på vei til FN

Det startet med at broren hans, ingeniørstudenten Amr Ibrahim Metwally (26), forsvant sporløst i juli 2013 etter en støttedemonstrasjon for ekspresident Mohamed Mursi, som nettopp var blitt fjernet av Sisi . 51 personer ble drept den fredagsmorgenen, og flere av demonstrantene ble plutselig borte.



1 av 2 BROREN: En smilende Amr Ibrahim Metwally (26) fotografert under en båttur på Nilen før han forsvant etter en protest i 2013. Privat

Faren Ibrahim Metwally Hegazy (56) begynte å lete etter sønnen, og oppdaget at mange andre foreldre var i samme situasjon. Hegazy, som er advokat, grunnla en organisasjon for Egypts forsvunne .

På vei til Genève 10. september 2017, der han skulle fortelle FN om de 800 forsvinningssakene han hadde dokumentert, ble han arrestert på flyplassen og fengslet.

Faren sitter på isolasjon i det beryktede høyrisikofengselet Tora (populært kalt «Skorpionen») utenfor Kairo, tiltalt for å ha «opprettet en ulovlig organisasjon, spre falske nyheter og for å ha forbindelser med andre land». Ifølge Abdel er faren blitt utsatt for fysisk og psykisk tortur.

Broren, som fortsatt ikke er tiltalt for noe, er blitt lokalisert på ulike varetektsfengsler i Egypt siden forsvinningen. Sist gang Abdel hørte fra ham var i 2015. Nå aner han ikke hvor broren er.

Farlig kamp

– Å jobbe med menneskerettigheter i Egypt i dag er noe av det farligste du kan gjøre. Enhver som tar i temaet er utsatt for alvorlig, inhuman behandling, som kidnapping eller å bli puttet på enecelle, sier Abdel.

Abdel bruker all sin ledige tid ved siden av jusstudiene på å kjempe faren og brorens sak.

– Jeg har snakket om faren min hvert våkne minutt siden han ble tatt, og det liker ikke regimet. Det har vært ekstremt utrygt for meg den siste tiden, forteller 22-åringen, som er redd han setter VG i fare ved å snakke med oss.

– Tror du at vil se broren og faren din igjen?

– Jeg er redd for at de aldri vil få se meg igjen, svarer Abdel.

PS! Over 400 nettsider, deriblant Human Rights Watch, er blitt blokkert i Egypt.

