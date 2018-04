MED BARNEBARNET: Åtte år gamle Yusef Jackson var med da bestefar Jesse ble intervjuet av VG i Memphis. Foto: KLAUDIA LECH/VG

Jesse Jackson: – Kampen er ikke over

Publisert: 05.04.18

MEMPHIS (VG) Han var øyenvitne til at Martin Luther King Jr. ble skutt og drept. I et intervju med VG sier borgerrettighetsikonet Jesse Jackson at målene de hadde for 50 år siden ennå ikke er nådd.

– Nei, vi har ikke nådd dem. Kampen er ikke over, sier Jackson.

VG har fått et kort, men eksklusivt møte med 76-åringen, som på dagen for 50 år siden stod under balkongen der den 13 år eldre sjefen, vennen og forbildet stod da han ble skutt i ansiktet. Nå sitter han oppå en pult på et kontor i en bygning bare 50 meter unna åstedet. Snart skal han tale for noen tusen fremmøtte, som alle er der for å hylle Martin Luther King jr.

VG fulgte ham mens han gikk gjennom folkemassen til dit han nå sitter. Alle ville hilse på ham og ta bilder.

– Takk, pastor Jackson, kunne høres gjentatte ganger.

– King ville blitt skuffet

Etter noen minutter er han fremme, og VG blir invitert med inn. Han skal snart gjøre et live-intervju med en av de store TV-kanalene, NBC, men Jackson, som gjennom et helt liv har kjempet for å utjevne forskjellene mellom svarte og hvite i USA , er imponert over at en norsk avis er på plass for å dekke minnesmarkeringen, og gir oss noen minutter.

– Doktor King snakket mye om fattigdom. Det fungerer som et masseødeleggelsesvåpen som fortsetter å holde oss tilbake. 54 prosent av afroamerikanere tjener under 15 dollar i timen. Her i Memphis lever 64 prosent av svarte i fattigdom. De tjener under 10 dollar i timen. Hadde han vært her i dag og sett dette, ville han blitt skuffet, slår Jackson fast.

Han mener den fattigdommen i kombinasjon med et helsevesen som altfor mange ikke har råd til å være en del av gjør problemet komplisert.

– De som lever i fattigdom har mindre sjanser til å få seg en utdanning, og til å få et bedre liv enn det de var født inn i. Dette er et problem ikke bare for svarte i for eksempel Mississippi, men like mye for hvite mennesker langs Appalachia-området og andre steder, sier Jackson, og legger til at han ikke kan forstå at så mange fattige, hvite er motstandere av Obamacare.

Våpenmarsj i Kings ånd

Pastoren er overbevist om at bekjempelse av fattigdom ville vært blant de sakene Martin Luther King Jr. var mest opptatt av også i dag. Og han mener de som støtter gode saker må vise dette med handling.

– Når studenter marsjerer i titusentall for strengere våpenlover , så er det i tråd med Doktor Kings filosofi og en sak han ville ha støttet. Kvinnemarsjene vi så for likestilling det samme. Han mente folk selv måtte være en del av sin skjebne. Den viktigste arven fra Doktor King er hvordan han skapte massemønstringer for endring. Han kjempet for det gode med ikke-vold og lovlige metoder.

– Hva er det viktigste som må skje for at ting skal bli bedre?

– For 50 år siden hadde vi ikke fullt ut rett til å stemme. Det har vi i dag. De ungdommene som nylig marsjerte må stemme. Svarte må bruke sin stemmerett. Det er fremdeles altfor mange som ikke er registrert for å gjøre dette, men dersom de gjør det, så har vi et kraftig våpen, sier Jackson, og minner om spesialvalget i Alabama der en demokrat nylig slo en republikaner i en stat der man knapt trodde det var mulig.

En viktig årsak til den seieren var at mange svarte sørget for at de var registrerte velgere.

– Vi kan fortsette å vinne dersom vi fortsetter å stemme, er Jacksons tydelige budskap.

Gjør fremdeles vondt

Han var blant mange som har kjempet for like rettigheter for alle som talte på minnesmarkeringen i forbindelse med at det onsdag var 50 år siden Martin Luther King Jr. ble drept. Fra balkongen der den tidligere Nobels fredsprisvinneren stod da han ble skutt fortalte Jackson hvordan han hørte et kraftig «POW».

– Så ble han slått inn i denne døren bak meg før han falt om. Jeg løp opp og sa «Doktor. King, du kan ikke forlate oss nå».

Det gjorde dessverre han som den gang bare var 39 år gammel. En time senere ble han erklært død på et sykehus i nærheten. Da VG spør Jackson om han kan beskrive hvordan han opplevde det som skjedde for 50 år siden sukker han tungt. Det er tydelig at dette fremdeles sitter i kroppen.

– Det gjorde veldig vondt. Hver eneste gang jeg drar av sårskorpen er såret fremdeles ferskt. Det er en veldig vond ting å tenke på selv i dag. For meg vil han alltid være 39 år gammel. Han var så ung. Ha ga ikke bare sitt litt til kampen, de tok hans liv. De drepte ham. Jeg er overbevist om at det var en sammensvergelse.

Pastoren er en av mange som mener at mannen som ble dømt for drapet, James Earl Ray, var uskyldig. I stedet tror mange at FBI hadde en finger med i spillet.

Et godt omen?

Selv om Jesse Jackson mener det endelige målet ikke er nådd, gir han uttrykk for optimisme.

– Vi har gått fra den vonde korsfestelsen da han ble skutt til en slags gjenoppstandelse. Vi har gått fra balkongen i Memphis, der han lå blødende, til balkongen på Det hvite hus 40 år senere, da Barack Obama ble valgt til president. Noe som var langt mer enn hva mange våget å fantasere om. Det var en reise som tok 40 år. Når vi klarte det, så kan vi klare det igjen, sier han til VG.

Minnesmarkeringen utenfor Lorraine Motel, som i dag er USAs nasjonale borgerrettighetsmuseum, skulle etter planen avsluttes med 39 klokkeslag, ett for hvert år Martin Luther King Jr. levde, nøyaktig klokken 18.01, tidspunktet da han ble skutt. Men på grunn av at flere av talene som ble holdt gjennom dagen tok lengre tid enn planlagt måtte det sterke øyeblikket med klokkeslagene gjennomføres før alt annet var ferdig.

Dagen ble i stedet avsluttet med sang fra soul-stjernen Al Green. Dermed ble det som kunne ha blitt avsluttet med tårer og gråt i stedet avsluttet med jubel og allsang da han satte i gang sin superhit «Let’s Stay Together».

Kanskje kan det være et godt omen for hva som skal komme.

