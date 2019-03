arrow-left









arrow-right expand-left NYTT: Det var et fly av denne typen, Boeing 737 MAX 8, som styrtet utenfor etiopias hovedstad på vei til Nairobi i Kenya søndag. Flyet er flyprodusenten Boeings nyeste modell, og ulykkesflyet hadde kun vært i drift siden november.

Flystyrten i Etiopia: Dette er ulykkesflyet

Det var et fly av typen Boeing 737 MAX 8 som styrtet utenfor Addis Abeba. Dette er den andre ulykken på fem måneder den flunkende nye flytypen er involvert i.

Bare seks minutter etter at flyet tok av fra Etiopias hovedstad 08.38 søndag morgen, styrtet det mot bakken. Årsaken til flystyrten, som tok livet av alle om bord, er foreløpig ukjent.

– Ifølge loggboken til flytårnet så meldte piloten ifra om at han hadde noe problemer og ønsket å returnere til flyplassen, sier direktøren for Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam.

Boeing 737–800 MAX 8, som er Boeings nyeste flytype, og har ifølge BBC vært i drift siden 2017.

– Vi fikk flyet den 15. november 2018. Det har fløyet mer enn 1200 timer, og kom fra Johannesburg tidligere denne morgenen, sa sjef for flyselskapet, Tewolde GebreMariam, ifølge Reuters.

Ekspert: Kan ha mistet kontrollen

Til Al Jazeera sier luftfartsekspert og pilot Kyle Bailey at det at piloten sendte ut en nødmelding kan tyde på at flyet hadde et «kontrollproblem», og ikke opplevde for eksempel en eksplosjon. Ifølge Bailey er det uvanlig at pilotene tar seg tid til å sende ut nødmelding når de opplever en eksplosjon.

– Det faktum at de tok kontakt med flytårnet, som skjedde i dette tilfellet, får meg til å tro at det var et kontrollproblem – altså at de slet med å få kontroll.

VRAKDELER: Deler fra det styrtede flyet er spredt over et stort område i Bishoftu-området like utenfor lufthavnen i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Foto: TIKSA NEGERI / X03719

Ved spakene på ulykkesflyet satt den erfarne flykapteinen Yared Getachew, og ved sin side hadde han pilot Ahmed Nur Mohammod, opplyser flyselskapet i en pressemelding.

346 omkomne på fem måneder

I oktober i fjor styrtet et fly av samme typen tilhørende Indonesian Lion Air. 189 mennesker mistet livet i ulykken – som var den største flyulykken i fjor.

Søndagens flykatastrofe er dermed den andre alvorlige ulykken med samme flytype på bare fem måneder.

Også Lion Air-ulykken inntraff kun få minutter etter at flyet hadde tatt av. Ulykken er imidlertid ikke ferdig etterforsket.

– Det vil bli viet oppmerksomhet til at dette er et veldig nytt fly, og at det er av samme type som var involvert i Lion Air-ulykken. Styrten skjedde også i samme fase av flygingen – men det vil ta tid å fastslå årsaken til styrten, sier luftfart-analytiker John Stickland til BBC.

NY MODELL: Boeing 737 MAX 8 er Boeings nyeste flymodell. Foto: Skjermdump/Boeing.com

Norsk Flygerforbuds flysikkerhetskomité skriver på Facebook at det i løpet av de siste to årene har blitt levert cirka 350 fly av typen Boeing 737 MAX 8, og at det foreligger bestillinger på over 5000.

En rekke flyselskaper har fly av typen 737 MAX 8, deriblant American Airlines, FlyDubai, Air Italy og TUI.

Også Norwegian opererer med denne flytypen, bekrefter selskapet overfor VG.

– Vi ønsker ikke å kommentere eller spekulere rundt denne tragiske hendelsen. Våre tanker går til de pårørende, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, til VG.

Også Flysikkerhetskomitèen beskriver likhetstrekkene mellom Lion Air-ulykken og søndagens styrt, og sier de forventer at det raskt kartlegges om det har vært flere hendelser der det har vært tap av kontroll.

– Og at det tas effektive flysikkerhetsmessige grep for å forhindre at slike situasjoner oppstår igjen, skriver de.

STYRTET: Et Boeing 737 MAX 8-fly styrtet i havet utenfor Indonesia så sendt som i oktober i fjor. 189 mennesker mistet livet. Foto: BAY ISMOYO / AFP

Flygiganten Boeing sier i en uttalelse at ulykken «veldig trist» og at de skal sørge for teknisk assistanse for å finne ut av hva som forårsaket den tragiske ulykken.

– Et teknisk team fra Boeing er forberedt på å gi teknisk assistanse på forespørsel, og under kontroll, av US National Transportation Safty Board, skriver selskapet.

Sensorproblemer

Luftfart-analytiker Gerry Sojeatman sier til BBC at flymotoren i 737 MAX er plassert «litt lenger forover, og litt høyere ved vingen, sammenlignet med tidligere 737-modeller. Dette påvirker balansen i flyet».

Den indonesiske transport- og sikkerhetskomiteen har ifølge BBC tidligere uttalt at det var indikasjoner på at Lion Air- flyet opplevde feilaktige meldinger fra en av flyets sensorer før det styrtet i oktober. Sensoren skal ha hatt det formål å si ifra til pilotene dersom det var fare for at flyet skulle steile.

Data fra flyet viser at pilotene kjempet for å holde kontroll på flyet omtrent fra det lettet til det styrtet, viser den foreløpige rapporten fra indonesiske myndigheter som New York Times har fått tilgang til, skrev NTB i november.

HENTET OPP AV HAVET: Pårørende til de omkomne i Lion Air-ulykken inspiserer eiendeler hentet opp fra havet, i havnen Tanjung Priok Port i Jakarta 31. oktober i fjor. Foto: Tatan Syuflana / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge BBC fungerer sensorer og software forskjellig fra tidligere versjoner av Boeing-flyet, men dette hadde ikke blitt videreformidlet tilstrekkelig til pilotene. Etter Lion Air-ulykken ble det imidlertid sendt ut et informasjonsskriv til flyselskapene.

Det er imidlertid ingenting som foreløpig tyder på at søndagens flystyrt er forårsaket av de samme problemene luftfartsmyndighetene mener oppsto da flyet fra Lion Air styrtet, skriver kanalen.

Ethiopian Airlines er et av Afrikas ledende flyselskap, og er kjent for å være et selskap med sikkerhet i fokus.

Selskapet har flere flyginger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi og flyr også daglig fra Oslo til Addis Abeba, der det er videreforbindelse til Nairobi og en rekke andre afrikanske destinasjoner.