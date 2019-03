VENNINNE: Sandrine van Djik kom til 24.Oktoberplass for å minnes en av de drepte. Foto: Thomas Andreassen, VG

Sørger over sin døde venninne

UTRECHT (VG) En 19 år gammel kafé-ansatt og en fotballtrener skal være blant de drepte etter trikke-skytingen i Utrecht.

Publisert: 19.03.19 14:29







Tre mennesker ble drept da en mann åpnet ild inne på trikken i den nederlandske byen mandag. Fem personer ble skadet, tre av dem alvorlig. Gökmen Tanis (37) er pågrepet og siktet for drapene. Motivet for angrepet er ennå ikke kjent.

Tyrkeren har tidligere vært involvert i en rekke straffesaker.

19 år gamle Roos Verschuur fra Vianen skal være en av de tre som ble drept i skytingen, melder Algemeen Dagblad.

– Roos og jeg gikk i samme klasse på videregående skole, forteller Sandrine van Djik.

VG møter 17-åringen på 24. Oktober-plass dagen etter angrepet på trikken. Faren er med. De legger ned blomster under treet i svingen der folk ble angrepet mandag formiddag.

Følelsene tar over og 17-åringen gråter. Faren trykker henne til seg og trøster.

– Tomme for ord

Sandrine forteller at Roos Verschuur bodde i Lunetten.

– Hun sluttet på skolen i november i fjor fordi hun hadde lyst å gjøre noe annet. Derfor begynte hun å jobbe på en kafé i Vianen i Utrecht.

– Hva har dere fått vite om det som skjedde i går?

– Jeg så det på sosiale medier i går, at Roos var død. Jeg er trist og knust.

MINNES: Tirsdag har mange lagt ned bilder og blomster i Utrecht for å minnes de drepte. Foto: Thomas Andreassen, VG

Venner Sandrine har snakket med forteller at Roos forsøkte å redde en annen kvinne som ble angrepet, og at hun da ble skutt.

Kafeen har holdt stengt siden angrepet. Kollegene sier til Algmeen Dagblad at de tok beskjed svært tungt.

– Hun var bare 19 år. Vi er tomme for ord. Vi klarer ikke å forstå det, sier en talsperson for kafeen der hun jobber.

Politiet opplyser tirsdag at de så langt ikke er kjent med at det er noen relasjon mellom den 37 år gamle hovedmistenkte og ofrene i saken. I en pressemelding opplyser Politiet de at et brev funnet i en rød fluktbil underbygger at terror kan ha vært et motiv. Samtidig utelukker de fortsatt ikke andre motiv.

Fotballtrener drept

Også Rinke Terpstra skal være blant de tre drepte. Han var fotballtrener for flere lag i klubben Desto. De la mandag ut kondolanser til familien på sine nettsider.

Formann i klubben Frits Velthuijs sier til RTL Nieuws at de mottok nyhetene med forferdelse og sjokk.

– Rinke var superaktiv i klubben. Mange lag kjenner ham. Vi er her nå med styremedlemmer og lagledere til stede i klubben. Vi har orientert alle gutter og jenter om hva som har skjedd.

Lørdag skal alle spillere i klubben bære sørgebånd, og det vil være ett minutts stillhet før kamper.

24. OKTOBER-PLASS: Mennesker samlet seg tirsdag ved åstedet. Foto: Thomas Andreassen, VG

Identiteten til den tredje drepte er foreløpig ukjent.

I tillegg ble fem mennesker skadet i angrepet. Tre av dem alvorlig. Det dreier seg om en 20 år gammel kvinne fra Utrecht, en mann på 74 fra De Meern og en 21 år gammel kvinne fra Nieuwegein.

Ukjent motiv

Motivet for angrepet er ennå ikke kjent, men statsministeren vil i likhet med politiet ikke utelukke at det kan dreie seg om terror.

Kilder sier til Algemeen Dagblad at det mest sannsynlig dreier seg om et æresdrap, men dette er altså ikke bekreftet. Ifølge nyhetsbyrået Andalou skjøt den mistenkte en slektning. Skytingen skal skyldes et familieanliggende, opplyser ikke navngitte slektninger til nyhetsbyrået.

Heller ikke dette er bekreftet av nederlandsk politi.

– Det eneste vi kan si om det er at vi på dette tidspunktet ikke utelukker noe, skriver politiet i en pressemelding.

Norske Bendik hørte skuddene – trodde det var fyrverkeri:

Gökmen Tanis har ifølge flere nederlandske medier vært involvert i en rekke straffesaker.

En av dem er en angivelig voldtekt i 2017. Tanis ble sist sluppet fri fra varetekt 1. mars i år. Tre dager senere møtte han til rettsmøte i voldtektssaken. Saken skulle etter planen går for retten i juli, skriver blant annet Algemeen Dagblad.

Fotograf Thomas Andreassen og journalist Ahmed Fawad Ashraf er i Utrecht for VG.