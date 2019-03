NY SJANSE: For tredje gang i år er Theresa Mays brexit-avtale oppe til avstemning i Underhuset. Foto: HO / PRU

May advarer før skjebneavstemning: Risikerer at brexit går tapt

LONDON (VG) For tredje gang i år er Theresa Mays brexit-avtale oppe til avstemning i Underhuset. Da hun tok ordet i ettermiddag var hun klokkeklar: – Brexit kan gå tapt.

Publisert: 12.03.19 15:39 Oppdatert: 12.03.19 15:52







Datoen for Storbritannias skilsmisse med EU er bare 17 dager unna. Får ikke May flertall i kveld blir det trolig ingen avtale. Alle avtaler mellom Storbritannia og EU opphører klokken 23.00 den 29. mars.

Statsministeren har nesten mistet stemmen men hostet seg gjennom budskapet sitt da debatten startet i Underhuset i ettermiddag.

– Dere har et tydelig valg i dag. Stem på denne avtalen eller så risikerer dere ingen avtale, eller ingen brexit, sa May til de fremmøtte.

Sent i går kveld møtte May EU-president Jan-Claude Juncker i Strasbourg. Fra der kom nyheten om at partene er blitt enige om en «juridisk bindende» endring om backstop, altså grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Backstop har vært floken for mange politikere. Få godtar at EU skal diktere at det en gang i fremtiden kan komme en hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

May sier til Underhuset at «vi vil ikke få en hard grense mellom Nord-Irland og Irland».

Veien videre

Minst 326 politikere i Underhuset må støtte May for at hun skal få flertall. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn har allerede varslet at Labour vender tommelen ned.

Klokken 20.00 skjer avstemningen. Følg debatten på VGTV: