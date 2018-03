BOM STOPP: 17-åringen satt ikke lenge bak rattet før hun krasjet inn i en vegg. Foto: Buffalo Police Department, Minnesota

Skulle kjøre opp: Kjørte igjennom veggen

Publisert: 23.03.18

En amerikansk tenåring som skulle ta førerprøven kjørte rett gjennom veggen på kjøreskolen.

Rundt klokken 14.00 onsdag, rykket politiet ut til meldinger om at en bil hadde krasjet inn i en bygning i Buffalo, Minnseota i USA .

Bilder fra ulykkesstedet viser at bilen hadde kjørt rett inn i en murvegg, og etterlatt seg et stort hull.

Da politiet undersøkte nærmere hva som hadde skjedd, kom det fram bilen ble brukt til en førerprøve. Den 17-årige kvinnelige sjåføren av bilen var i ferd med å kjøre opp da hun krasjet, etter å ha satt bilen i revers ved et uhell.

– Dette førte til at bilen gjorde et byks da hun akselererte, slik at bilen beveget seg fremover over fortauet, og krasjet inn i bygningen der førerprøven ble holdt, skriver politiet på Facebook.

Ulykken førte til alvorlig skade på både kjøretøyet og bygningen.

– Kjørelæreren, en 60 år gammel kvinne fra Buffalo, ble fraktet i ambulanse til sykehuset i Buffalo med ikke-livstruende skader, skriver politiet.

Den 17 år gamle sjåføren kom uskadet fra ulykken, om enn uten et førerkort denne gangen. Det var heller ingen i bygningen som ble skadet, ifølge politiet.