To år siden flyktningavtalen: Dette er resultatet

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 20.03.18 10:34

UTENRIKS 2018-03-20T09:34:05Z

ISTANBUL (VG) EU/Tyrkia-avtalen stanset den voldsomme flyktningstrømmen, men har hjulpet et fåtall vekk fra de greske øyene.

20. mars 2016 inngikk EU og Tyrkia den såkalte flyktningavtalen som skulle sette en stopper for de skyhøye ankomstene fra Tyrkia til Hellas .

I månedsvis hadde verden vært vitne til gummibåt på gummibåt som ankom de greske øyene over Egeerhavet med flyktninger fra det krigsherjede Syria . Mange druknet på sjøoverfarten.

Nå er det gått to år siden avtalen ble innført. Hva har skjedd?

Bare 1531 personer sendt tilbake til Tyrkia

I 2015 kom det hele 800.000 flyktninger via sjøveien til Hellas. Bare de første tre månedene av 2016 ankom cirka 152.000 personer, men med EU/Tyrkia-avtalen (se faktaboks) stupte ankomsttallene.

Totalt siden flyktningavtalen trådte i kraft, har 60.200 flyktninger ankommet Hellas via Egeerhavet.

Fakta Dette er flyktningavtalen 20. mars 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om å begrense flyktningstrømmen til Europa. Dette innebærer avtalen:

Migranter uten grunnlag for beskyttelse som har tatt seg ulovlig til Hellas, ska returneres til Tyrkia.

Tyrkia får tre milliarder euro i støtte, som skal gå de tre millioner syriske flyktningene som allerede bor i landet.

EU skal ta imot syriske flyktninger fra Tyrkia og bosette dem i Europa. Ideen er at for hver migrant Tyrkia tar imot fra Hellas, skal en syrer omplasseres fra Tyrkia til EU.

De som søker asyl i Hellas skal fortsatt få behandlet søknaden sin i tråd med internasjonal rett. Kilder: NTB, EU-kommisjonen, UNHCR

Men flyktningavtalen innebar mer enn å stanse strømmen. Den skulle også hjelpe dem som allerede hadde flyktet til Hellas.

Slik har det gått:

1531 flyktninger og migranter er blitt returnert til Tyrkia , ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR ). De er fra Pakistan, Bangladesh, Afghanistan og Syria (250 syrere), og flesteparten reiste frivillig.

12.489 syriske flyktninger er blitt sendt fra Tyrkia til EU-land, ifølge Europakommisjonen . Tyskland og Nederland har tatt imot flest, men også Sverige og Finland har mottatt mange flyktninger. Norge har ikke tatt imot noen.











1 av 4 REDDET: To menn forsøker å få tilbake varmen kledd i folier delt ut av frivillige. Flyktningene ankom den greske ferieøya Lesvos noen minutter tidligere. Bildet er tatt i september 2015. Espen Rasmussen / VG

11.400 sitter fast på øyene

– EU/Tyrkia-avtalen er et bevis på at Europa ikke klarer å lage en flyktningpolitikk som respekterer menneskerettighetene til dem som krysser dens grenser og ber om asyl. Avtalen har ført til en enorm humanitær katastrofe på de greske øynene, sier Dominika Spyratou, advokat i den greske humanitære organisasjonen Solidarity Now, til VG.

På Lesvos, Samos og Chios sitter 11.400 flyktninger og asylsøkere fast i overfylte leire . De mangler tilstrekkelig med mat og medisiner, flere kvinner blir utsatt for seksuell vold, og frustrasjonen fører til psykiske lidelser og selvmordsforsøk .

Dette er flaskehalsene

– Det har vært substansiell fremgang, men det gjenstår fortsatt betydelige utfordringer, sier Boris Cheshirkov, talsperson for UNHCR i Hellas, til VG.

Det er flere grunner til at så mange sitter fast på øyene og at så få sendes tilbake til Tyrkia, ifølge Cheshirkov:

Ankomstsentrene på de greske øynene har begrenset kapasitet.

Ifølge EU/Tyrkia-avtalene får ikke flyktningene forlate de greske øynene, de må bli værende i påvente av asylbehandlingen.

Asylprosessen i Hellas går treigt. Det er ventelister for registrering og asylintervju, og den største flaskehalsen er alle klagesakene på avslag på asyl.

I Tyrkia finnes det allerede cirka 3,5 millioner syriske flyktninger , og landet prøver å styrke sin beredskap.

Tyrkia mener EU har sviktet

Flyktningavtalen har også en annen dimensjon, nemlig det anspente forholdet mellom Tyrkia og EU.

«Vi har oppfylt alle våre forpliktelser i henhold til avtalen, men dessverre har ikke EU gjort det», skriver Tyrkias EU-departement på Twitter 18. mars.

Tyrkias krav om gjenopptagelse av EU-medlemskapssamtaler, oppdatering av partenes handelsavtale og ikke minst visumfrihet til Schengen for tyrkere flest er ikke blitt innfridd. EU har til gjengjeld bedt Tyrkia om å endre terrorlovgivningen sin til en mindre vidløftig definisjon av terror, noe Tyrkia nekter.