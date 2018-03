HENTET POSTEN: Albert Jackson sier at han som bussjåfør i 30 år lærte seg å seg etter mistenksomme ting. Foto: Jostein Matre

Tre brevbomber i Austin: – Jeg passer ekstra nøye på hvem som er avsender

Publisert: 15.03.18 02:46

UTENRIKS 2018-03-15T01:46:04Z

AUSTIN, TEXAS (VG) Albert Jackson bor i gaten der en 17-år gammel gutt ble drept og moren hans skadet etter å ha mottatt en pakke. 75-åringen er skremt etter tre brevbomber på elleve dager.

– Det er klart man føler seg redd, sier Jackson da VG møter ham i det han er ute for å hente posten onsdag formiddag.

Han bor i enden av Oldfort Hill Drive, en kort, rolig gate, full av eneboliger, et kvarters kjøring fra sentrum av storbyen Austin.

Bare drøye 100 meter fra Jacksons hus hentet den 17 år gamle afroamerikaneren Draylen Mason mandag morgen en pakke som var levert utenfor huset han bodde i. Da han åpnet den på kjøkkenet eksploderte det . Mason ble drept. Moren hans skadet. Hun er ifølge politiet i stabil tilstand på sykehus.

Senere samme dag ble en 75 år gammel latinamerikansk kvinne kritisk skadet da hun åpnet en pakke som var levert på hennes dør i et annet nabolag. Elleve dager tidligere, 2. mars, ble Anthony Stephan House, en 39 år gammel afroamerikaner, drept av en brevbombe som ble levert til hans hjem.

Levert på natten

Felles for alle de tre bombene var at pakkene ikke var levert av hverken det amerikanske postvesenet eller noe kjent budfirma. Alle ble levert på nattetid, og lagt utenfor husdøren. Albert Jackson forteller at han ikke vil åpne pakker han ikke vet hvor kommer fra.

– Denne kommer fra et selskap som jeg får leveringer fra hele tiden, men jeg passer ekstra nøye på å se hvem avsenderen er nå, forteller Jackson mens han drar en tykk, brun konvolutt ut av postkassen foran huset sitt.

Ettersom pakken kommer fra et selskap han stadig får leveringer fra føler han seg trygg på denne konvolutten.

– Men jeg ville ikke ha åpnet noe jeg ikke visste hvor kom fra nå etter disse episodene, sier han.

Mistenker hatkriminalitet

En annen fellesnevner er at alle ofrene er personer med mørk hudfarge. Politiet etterforsker nå om det er tilfeldig eller ikke. Så langt har de ikke konkludert, men ifølge nyhetsbyrået AP skal familiene til de tre afroamerikanske ofrene ha kjent hverandre.

De er alle slektninger av det Washington Post omtaler som «prominente medlemmer av Austins afroamerikanske samfunn».

– Jeg tror ikke det er tilfeldig. Selvsagt kan jeg ikke vite, men jeg tror dette er hatkriminalitet, sier Monica Jackson (50), en annen nabo av Mason-familien. For øvrig ikke i slekt med Albert, som sier han enn så lenge velger å tro at ofrene er tilfeldige.

Politiet tror uansett de tre hendelsene har sammenheng med hverandre.

Monica Jackson er sjokkert over hva som har hendt i det hun beskriver som et rolig nabolag der alle er på hils med hverandre.

– Man forventer jo ikke at slikt skal skje på et sted som dette, men det er vel realiteten i den verden vi lever i nå. Slikt kan skje hvor som helst, sier Jackson.

Hun kjente ikke Draylen Mason personlig, men har småpratet med ham i gaten flere ganger. Hun forteller at hun prøver å ikke være redd.

– Men jeg er definitivt mer på vakt nå. Jeg passer på, for å si det slik.

– Sønderknuste

En annen mann i nabolaget forteller til VG at han kjente familien godt. Han bor like over gaten for dem, men ønsker ikke navn og bilde i avisen av respekt for naboene.

– Men det jeg kan si til deg er at vi alle er sønderknuste og redde nå. Dette er en tragedie.

Bee Oakes er postbud på ruten som omfatter Oldfort Hill Drive. Hun bekrefter at folk langs ruten hennes er redde nå.

– Det er skremmende det som har skjedd, så jeg forteller til folk jeg møter at de ikke må plukke opp pakker som de ikke vet hvor kommer fra, sier hun til VG.

Det er også en oppfordring politiet kommer med. De har i tillegg bedt folk melde inn mistenkelige pakker. Siden mandag har de fått til sammen 370 meldinger.

Så langt er ingen pågrepet i saken, men det er totalt utlovet dusør på 65.000 dollar til den som kan komme med informasjon som fører til en pågripelse.