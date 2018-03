INFORMERER OM SERIEBOMBEREN: Assisterende politisjef i Austin, Ely Reyes, informerte i går pressen om seriebomberen som har herjet i Texas de siste ukene. Foto: Loren Elliott / X03952

Antatt seriebomber i Texas er skutt av politiet

En mann som er mistenkt å stå bak bombeangrepene i Austin, Texas har blitt skutt av politiet.

Det melder den lokale TV-kanalen KVUE.

Politiet i Austin bekrefter selv på Twitter at det har vært en skyteepisode, men de skriver ikke om det er i forbindelse med seriebomberen.

Det skjedde i forbindelse med pågripelsen av den mistenkte, hvor han skal ha detonert en bombe og politiet svarte med ild. Den mistenkte skal ha dødd av skadene.

FBI og det lokale politiet skal ha fått nyss i hvor seriebomberen oppholdt seg i morgentimene onsdag, lokal tid. Den mistenkte ble konfrontert nord for Austin i området Round Rock.

En rekke bomber har gått av i Texas de siste ukene, hvor flere har mistet livet eller blitt skadet.

På en pressekonferanse mandag sa politiet at de mistenkte at samme gjerningsperson står bak alle de fire eksplosjonene, og advarer om at det muligens finnes en «seriebomber» i den amerikanske delstaten.

For to dager siden gikk president Donald Trump hardt ut mot den som står bak bombene.

– Dette er åpenbart et veldig, veldig sykt individ, eller kanskje individer. Dette er syke folk og vi skal til bunns i dette, sa USAs president Donald Trump, ifølge Reuters.

