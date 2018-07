PÅ BEFARING: Skogbrann startet for en uke siden i Ramnän. Per Axelsson fra 22. bataljon på befaring i området. Foto: Mattis Sandblad/VG

Italienske skogbrannfly på plass i Sverige

NTB

Publisert: 18.07.18 09:20

Skogbrannene i Sverige er svært krevende for landets nødetater. Onsdag settes to italienske skogbrannfly inn for å slukke flammene.

– Dette er den tredje gangen vi tar imot hjelp fra Italia, sier justis- og innenriksminister Morgan Johansson til SVT .

Kanalen skriver at det onsdag morgen foregår 36 redningsoppdrag rundt om i Sverige , og at de italienske flyene settes inn i løpet av dagen. Det ene letter klokken 9, mens det andre foreløpig blir på bakken grunnet en teknisk feil.

Områdene Gävleborg, Dalarna og Jämtland er særlig hardt rammet av de kraftige skogbrannene. Skogbrannene i Sverige omtales som de verste i moderne tid. Heten vedvarer, og bakken er knusktørr. Vind gjør at flammene sprer seg med stor fart.

Norsk hjelp

Også seks norske helikoptre deltar i slukkingsarbeidet i Sverige. Ytterligere to er sendt til innsats i landet, der beredskapsmyndighetene denne uken sendte en fornyet appell til EU om bistand fra flere helikoptre.

Norske hjelpemannskaper er også sendt over grensen for å hjelpe til i Jämtland og Härjedalen. Ifølge SVT er 60 boliger evakuert i Olingdal i Härjedalen, mens 55 personer er evakuert i Ljusdal kommune i Gävleborg.

Mangel på personell

– Våre mannskaper har slitt og jobbet hele natten. Vi trenger mer personell og materiell. Det er mangel på alt, egentlig, og problemet er at vi ikke har folk til å avløse mannskapene. Enkelte jobber 24 timers vakter, sa beredskapsleder Torbjörn Wannqvist i Ljusdal kommune tirsdag.

Regjeringen omtaler situasjonen som ekstraordinær.

– På generell basis har vi en god redningstjeneste og bra beredskap. Dette er imidlertid en ekstrem situasjon. Vi må styrke redningstjenesten i tiden fremover, sier innenriksminister Morgan Johansson til SVT.