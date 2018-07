RAKETTANGREP: En israelsk familie søker tilflukt under et rakettangrep i byen Sderot, på den israelske siden av Gaza, lørdag. Foto: AMIR COHEN / X02077

Israel letter på Gaza-restriksjoner

NTB

Publisert: 15.07.18 09:57

UTENRIKS 2018-07-15T07:57:24Z

Den israelske hæren har lettet på restriksjoner langs grensen til Gazastripen, etter at Hamas og Islamsk jihad sier at de har godtatt en våpenhvile med Israel.

Hamas og Islamsk jihad opplyste lørdag at de har gått med på en våpenhvileavtale med Israel . De to gruppene opplyste at egyptiske meklere har klart å få på plass en avtale som avslutter ett døgn med rakettangrep fra Gazastripen og israelske luftangrep mot Gazastripen. Kilder i Hamas sier at Egypts etterretningstjeneste og FNs spesialutsending Nicolai Mladinov meklet fram våpenhvilen.

Israelske myndigheter har så langt ikke bekreftet noe og har heller ikke kommentert avtalen. Men i morgentimene søndag lettet den israelske hæren (IDF) på restriksjoner som den hadde innført i grenseområdene ved Gazastripen.

Meldingen om våpenhvile kommer etter at Israel gjennomførte de mest omfattende luftangrepene på Gazastripen siden krigen i 2014. Angrepene ble gjennomført som svar på at raketter og granater har blitt skutt mot Israel fra Gazastripen. Det siste døgnet har minst 90 granater og raketter blitt skutt mot Israel.

Tre israelere ble såret da en rakett traff et hus i byen Sderot. På Gazastripen ble to palestinere drept og 25 såret i luftangrep.

Tjukk røyk steg til værs flere steder på Gazastripen etter at Israel angrep mål som de sier hørte til militante palestinere, inkludert en høyblokk som Israel mener at Hamas bruker som et treningssenter.