Mann død etter skuddløsning i Malmö

Publisert: 22.06.18 01:20 Oppdatert: 22.06.18 01:42

UTENRIKS 2018-06-21T23:20:48Z

Bare tre dager etter at tre menn mistet livet etter en skyteepisode i Malmö, er en 24-åring skutt og drept.

Politiet i Sverige melder natt til fredag at mannen som ble fraktet til sykehus etter skuddløsning ved Lindängsplan er død. Saken etterforskes som drap.

Ifølge Aftonbladet jakter politiet på to gjerningsmenn i mørke klær som forlot åstedet på moped i høy fart.

Politiet fikk flere meldinger om skuddløsning i 22-tiden torsdag, og rykket ut til Linängsplan i bydelen Fosie. Da var mannen på vei til sykehus i ambulanse. Ifølge Aftonbladet var det ytterligere én mann i ambulansen som skal ha sluppet unna uten fysiske skader. Ufølge vitner ble det avfyrt flere skudd.

Politiet var også stasjonert utenfor akuttmottaket i Malmö for å etterforske samt å sikre at sykehusets virksomhet ikke ble forstyrret. Like før klokken 01 melder de at de har fjernet avsperringen av akuttmottaket.

Ifølge Expressen sperret politet av et område ved Linängsplan rundt en veltet motorsykkel. Politiet ville ikke kommentere hvem motorsykkelen tilhører.

Politiet selv opplyser at de har innledet etterforskning og at åstedet undersøkes av krimteknikere og at området undersøkes av våpenhunder. De går også fra dør til dør i området.

Vet ikke om det er sammenheng

Operasjonsleder Fredrik Bratt ved Region syd sier til Expressen torsdag kveld at det er alt for tidlig å vite om denne skyteepisoden er koblet til trippeldrapet i byen for tre dager siden.

Svenske avisers kilder i gjengmiljøet i Malmö har sagt at de frykter hevnaksjoner etter skytingen på Drottninggatan tidligere i uken. Mens tre menn døde, mener noen at en ung gjengleder som overlevde angrepet ha vært det egentlige målet. Andre mener angrepet var en markering.

– Dette er begynnelsen på et helvete, sa en av kildene til Expressen da.