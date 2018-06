Ungdommer innesperret i fire døgn: Vil drille seg inn i grotte

Publisert: 27.06.18 20:27 Oppdatert: 27.06.18 20:40

UTENRIKS 2018-06-27T18:27:07Z

I et forsøk på å redde ut ungdommene som siden lørdag har vært fanget i en grotte i Thailand, vil redningsmannskapene nå forsøke å drille et hull inn til kammeret der man håper de befinner seg.

Det bekrefter Thailands innenriksminister Anupong Paochinda onsdag ettermiddag, norsk tid, melder nyhetsbyrået Reuters .

Ungdommene skal ha befunnet seg i Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen lørdag ettermiddag, da inngangen til grotten plutselig ble blokkert etter et kraftig regnvær.

Ministeren opplyser at arbeidet med å borre seg inn i grotten vil starte torsdag morgen. Han understreker at mannskapene vil forsøke å lage en smal passasje slik at gruppen kan komme seg ut.

– Vi gjør alt vi kan for å finne barna. Vi jobber 24 timer i døgnet og kommer ikke til å stanse, men vi kjemper mot klokka sier han.

















1 av 7 KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN / THAI NEWS PIX

Fant spor

Rundt 1000 mennesker deltar nå i den dramatiske redningsoperasjonen. Redningsmannskapene har blant annet tatt i bruk droner og en ubemannet miniubåt i forsøket på å lokalisere guttene, så langt uten resultat.

Mannskapene kjemper nå en desperat kamp mot klokken. Så langt er det ikke kommet noen livstegn fra ungdommene etter at de ble meldt savet lørdag kveld, med unntak av noen fotspor og håndavtrykk som ble funnet i gjørma ved inngangen til grotten. Thailandske myndigheter er likevel optimistiske.

– Jeg er overbevist om at de fortsatt er i live, sier statsminister Prayuth Chan-ocha.

Vannet stiger

Samtidig fortsetter det kraftige regnværet i området å skape store problemer for redningsmannskapene. Marinejegerne som bidrar i aksjonen opplyste onsdag morgen at vannivået steg med 15 centimeter i løpet av natten, og at et tredje rom i grotten, som skal være flere kilometer langt, nå også er fylt med vann, melder nyhetsbyrået AFP.

Mens fortvilte pårørende er samlet ved grotteåpningen i håp om å få gode nyheter om sine kjære, kjemper redningsmannskapene en desperat kamp mot vannmassene. I hele natt, og gjennom dagen onsdag, har det vært gjort forsøk på å pumpe vann ut av grotten. Likevel stiger vannet.

Ifølge den britiske grotte-utforskeren Vern Unsworth, som deltar i redningsarbeidet strømmer nå vannet inn i grotten fra to sider.

– Vannet er den største utfordringen. Det er mye sand og gjørme som setter seg fast i pumpene og forsinker arbeidet, sier sersjant Kresada Wanaphum til Reuters.

En geologi-ekspert fra departementet for mineralressurser, Chaiporn Siripornpibul, sier også at mannskapene er bekymret for at okygenet i luftlommene kan ta slutt.

Internasjonal hjelp

Redningsmannskapene får nå internasjonal hjelp for å redde ut ungdommene. Tre britiske dykkere er nå på vei til Thailand for å delta i operasjonen. I tillegg har Thailand bedt USA om utstyr for å lokalisere gruppen, opplyser turistminister Weerasak Kowsurat.

De 12 ungdommene, som tilhører et lokalt fotballag, skal ha gått inn i grotten etter trening lørdag ettermiddag sammen med sin 25 år gamle assistenttrener.

Lagets hovedtrener, som ikke deltok på lørdagens trening, opplyser at guttene har besøkt grotten flere ganger tidligere. Han understreker at det er et sterkt samhold blant ungdommene.

– De kommer ikke til å forlate hverandre, sier han.