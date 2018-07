FRED: President Donald Trump prater gemyttlig med sin vertinne, statsminister Theresa May, på Blenheim slott, kort før han kommer med besk kritikk av henne i et intervju med The Sun. Foto: Will Oliver / AP / NTB scanpix

Trump om Theresa Mays Brexit-plan: Vil trolig «drepe» handelsavtale med USA

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 13.07.18 01:28 Oppdatert: 13.07.18 03:47

President Donald Trump varsler at statsminister Theresa Mays Brexit-plan kan ødelegge utsiktene til en handelsavtale med USA. Han sier også at han fortalte May hvordan hun burde gjøre det.

Kort etter at Trump og hans kone ble mottatt av May til gallamiddag på Blenheim slott, publiserte The Sun et intervju med den amerikanske presidenten der han kom med drepende kritikk av Mays Brexit-plan og forhandlingsevner.

I intervjuet anklager han May for å ødelegge alt landet kunne ha tjent på Brexit, og påpeker at hennes myke plan for forbindelser med EU, trolig vil «drepe» enhver framtidig handelsavtale med USA .

– Hvis de gjør en slik avtale, ville det antakelig være EU vi har å gjøre med, og ikke Storbritannia, og det ville trolig drepe en avtale, sier han til avisen.

Trump har tidligere sammenlignet Brexit-avstemningen med valget av ham selv i 2016, og mener at Mays plan er noe helt annet enn det folk stemte for.

– Jeg mener avtalen hun går inn for, ikke er den avtalen det britiske folk stemte for. Det er ikke det de stemte for, sier Trump i intervjuet, som ble gjort før han reiste fra USA til Europa.

– May ignorerte mine råd

Han sier også at han ga May råd mens hun forhandlet med EU, men at hun ignorerte rådene hans.

– Jeg fortalte May hvordan hun skulle håndtere Brexit, men hun var ikke enig. Hun hørte ikke på meg, sier han i intervjuet som ble kjent idet han og kona Melania forlot gallamiddagen på Blenheim.

Trump sier også at den avgåtte utenriksministeren og tidligere Brexit-generalen Boris Johnson ville vært en utmerket statsminister. Han kaller ham en svært talentfull mann som han liker svært godt.

– Jeg mener han ville være en svært god statsminister. Jeg tror han har det som trengs, sa han og la til at Johnson er en flott representant for Storbritannia.

Besk kritikk av Khan

På den annen side kom han med besk kritikk av Londons borgermester Sadiq Khan og kritiserte både ham og EU for å slippe for mange innvandrere inn.

– Jeg mener det som har skjedd i Europa, er en skam. Å la denne innvandringen skje, er en skam. Å la millioner og millioner av mennesker komme til Europa, er veldig trist, sa han og la til at Khan har gjort en dårlig jobb.

– Dere har en borgermester som har gjort en elendig jobb – se på all terrorismen, sa han og gjorde det klart at han ikke føler seg velkommen i London.