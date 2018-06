PUS-HER 30: Rubble ble født i 1988 og lever fremdeles livets glade dager. Hurra! Foto: SWNS

Kattulerer med dagen!

Publisert: 16.06.18 15:48 Oppdatert: 16.06.18 16:33

UTENRIKS 2018-06-16T13:48:08Z

Rubble fra Exeter i England har bikket 30 – en prestasjon som gjør ham til verdens eldste nålevende pus.

I Exeter i England bor en katt som har levd ni liv – minst!

Rubble fylte nylig 30 år (eller 137 menneskeår), en prestasjon som gjør at han anses å være verdens eldste nålevende pus. Herreminkatt!

På 20-årsdagen sin i mai 1988 møtte Michele Foster det (da) lille nøstet for første gang. Hun hadde nettopp flyttet hjemmefra og følte seg ensom. En venninne hadde et kattungekull, og dermed var det gjort.

– Han er en elskelig katt, men har blitt litt gretten på sine eldre dager, sier den stolte eieren, som nå er 50 år, til Bored Panda .

R. I. P Creme Puff (38)

Den eldste katten noensinne er ifølge Guinness rekordbok den Texas-baserte pusen Creme Puff (03.08.67–06.08.05). Hun dro til de evige musejaktmarker bare tre dager etter bursdagen sin, men rakk å bli 38 år!

Rubbles eier Michele tviler på at kattesønnen hennes vil slå rekorden, selv om han fremdeles har mye livsvilje i seg. Hun tror rett og slett at han ikke ville likt oppstyret.

– Han er gammel nå og vil ikke ha for mye oppmerksomhet. Jeg tror neppe han ville likt at det kom mange mennesker for å se på ham eller at det ble mye mas, sier hun. Vi foretrekker at han får ro og fred på sine eldre dager.

Dyrlegen: Oppsiktsvekkende god helse

Den nyvunne kjendisstatusen er han forhåpentlig uvitende om. Men han aksepterte å møte opp i bursdagsselskapet som ble holdt for ham hos den lokale dyrlegen. Der fikk han både sitt favorittfôr og en gratis helsesjekk.

– Rubble er fremdeles i full vigør, sier dyrlegen hans, Shaun Moore hos City Vets, til Bored Panda.

– Han går på blodtrykksmedisin, men bortsett fra det er han ved oppsiktsvekkende god helse.

I uønsket gave fikk rekordkatten også én måned med gratis medisin. Fytti katta.