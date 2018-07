JANUSFJES: Donald Trump viste ett ansikt under NATO-toppmøtet, og et helt annet på Twitter før – og etter treffet. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Trumps mange ansikter forvirrer NATO

Publisert: 11.07.18 20:14

BRUSSEL (VG) Det var mye Trump-fokus i forkant, og noe mindre underveis i NATO-møtet. Men så slo USAs president tilbake i vant stil på Twitter.

Donald Trumps kritikk mot sine allierte har fullstendig dominert både overskriftene og praten i NATO-hovedkvarterets ganger før toppmøtet startet onsdag ettermiddag, men når tiden kom for å signere en enighet mellom landene, foregikk likevel det meste tilsynelatende etter protokollen.

Selv om den amerikanske presidenten de siste ukene og dagene har pepret sine alliansepartnere i NATO med hvor urettferdig og uakseptabelt han synes det er at USA betaler mer inn til fellesskapet enn resten, stiller også USA seg fortsatt bak prinsippet om «alle for en», viser slutterklæringen fra onsdag kveld.

– Suksess for Norge

Kommunikeet, som ble signert av medlemslandene i alliansen klokken 17.30 onsdag, symboliserer en stor suksess for Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG i NATOs hovedkvarter.

Han beskriver en situasjon hvor Norge har tatt forsvaret «hjem igjen» etter mange år med fokus på sikkerhetsarbeid i steder fjernt fra Norge. «Milepæl» er ordet Bakke-Jensen bruker om avtalen.

– For Norge har det i de 10–15 siste årene dreid seg om å forsvare Norge i Afghanistan og i Libya. Men nå tar vi oppdraget tilbake dit det engang var, til Nord-Atlanteren. Nå bygger vi et forsvar der vi forsvarer Norge, i Norge , men ved hjelp av alliansen, sier Bakke-Jensen til VG.

Årsaken til dette mer hjemlige forsvarsfokuset er at sikkerhetsutfordringene de siste årene har kommet mye tettere på Europa, noe også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg understrekte i sin tale til pressen etter endt møte onsdag.

NATOS NYE AVTALE I det 23 sider lange sluttkommunikeet fastslår NATO-lederne at forsvarsalliansen garanterer for sikkerheten til alle som bor i NATOs medlemsland, og at båndet mellom Europa og Nord-Amerika er «varig og ubrytelig». Dette er de viktigste punktene: **NATO-landene bekrefter at de står ved vedtaket fra 2014 om at alle allierte skal stoppe kuttene i forsvarsbudsjettene og ta sikte på å bevege seg mot en pengebruk på 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2024. **NATO skal opprette to nye kommandoer, styrke cyberforsvaret og øke evnen til å møte hybride trusler. **NATO skal etablere et treningsoppdrag i Irak, øke bistanden til afghanske sikkerhetsstyrker og videreutvikle samarbeidet med EU og partnerland i øst og i sør. **NATO inviterer til medlemskapsforhandlinger med Makedonia så snart navnestriden med Hellas er endelig løst. **De allierte erklærer også at NATO ikke utgjør noen trussel mot noe land. Alle tiltak er defensive, fastslås det. (Kilde: NTB/ NATO)

Solberg: – Trump sa han er glad i NATO

Før møtestart i dag hadde flere toppolitikere, blant andre Norges statsminister Erna Solberg, gitt uttrykk for at Trumps retorikk var «utfordrende» for NATO-møtet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa hun fryktet Trumps uttrykk for misnøye med både internasjonal handel og NATO-finansiering, kunne lede til en uheldig sammenblanding av handels – og forsvarspolitikk.

Men da toppmøtet endelig startet, var det ingen tilløp til sur stemning mellom de 29 stats- og regjeringssjefene, sa Solberg til norsk presse. Ifølge statsministeren sa ikke Trump noe i plenum som kunne undergrave USAs forpliktelse overfor NATO.

– Trump sitt budskap var faktisk ganske kort. Det var jo en mini-variant av hva han sa før møtet. Men han sa jo at han var glad i både NATO og Europa, og hadde sterke bånd til alliansen, og så var han tydelig på at det var viktig med et sterkt NATO, sa Erna Solberg til norsk presse i Brussel i det møtet gikk mot slutten .

Flere overraskelser fra Trump

Likevel, to timer etter møtet var slutt, tok USAs president til Twitter igjen, og leverte ved 19-tiden en kontant sluttkommentar til onsdagens toppmøte.

« Hva er vitsen med NATO hvis Tyskland betaler Russland milliarder av dollar for gass og energi? Hvorfor er det bare 5 av 29 land som har oppfylt sine forpliktelser? USA betaler for Europas beskyttelse, og mister milliarder i handel. Må betale 2 prosent av BNP UMIDDELBART, ikke innen 2025.»