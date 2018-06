TREKKER SEG: FN-ambassadør Nikki Haley annonserte tirsdag kveld norsk tid at USA trekker seg fra FNs Menneskerettighetsråd. Foto: Don Emmert, AFP

USA trekker seg fra FNs Menneskerettighetsråd

Publisert: 19.06.18 23:29 Oppdatert: 20.06.18 00:02

UTENRIKS 2018-06-19T21:29:11Z

USAs utenriksminister Mike Pompeo og FN-ambassadør Nikki Haley bekrefter som ventet at USA trekker seg fra FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC).

I en uttalelse kaller førstnevnte blant annet rådet «en øvelse i skamløst hykleri, hvor mange av verdens verste menneskerettighetsbrudd ignoreres».

– Folk som utnytter menneskerettighetene fortsetter å bli valgt inn i rådet. Verdens mest inhumane regimer fortsetter å slippe unna granskning:

– Rådet fortsetter å politisere og gjøre land med en positiv menneskerettighets-statistikk til syndebukker, i et forsøk på å ta oppmerksomheten vekk fra dem som misbruker sin stilling, sa FN-ambassadør Nikki Haley i en tale tirsdag, før hun annonserte at USA offisielt trekker seg fra rådet.

Allerede i mars i fjor truet daværende utenriksminister Rex Tillerson med å trekke USA ut av rådet.

Haley understreket likevel at en exit ikke betyr at USA flykter fra sine menneskerettighetsforpliktelser.

Fått kritikk

Rådet er også mange ganger tidligere blitt gjenstand for kritikk. En viktig årsak er at land som er kjent for hyppige brudd på menneskerettighetene, har mulighet til å bli valgt inn i Menneskerettighetsrådet.

Haley understreker i en pressekonferanse tirsdag at USA blant annet ser det som problematisk at Kongo sikret seg plass i rådet i fjor - på tross av at det har blitt rapportert om en rekke grove menneskerettighetsbrudd i landet de siste årene.

USA mener også at flere av de 47 medlemslandene har lite å vise til når det gjelder menneskerettigheter - blant disse er Saudi-Arabia, Irak og Kina.

Mener Israel har fått for mye kritikk

USA har vært medlem av rådet to ganger tidligere. I første omgang mellom 2009 og 2015, før de i 2017 ble valgt inn i en ny treårsperiode.

Utenriksminister Mike Pompeo adresserte etter avgjørelsen at USA mener rådet bruker for mye tid til å mistenkeliggjøre land som ikke har grunn til å bli etterforsket for menneskerettighetsbrudd.

Deriblant trakk han frem Israel som et land amerikanerne mener har blitt satt i urimelig stort søkelys.