DREPT: Politiet etterforsker Dawn Sturgess’ (44) død som drap, etter at hun ble forgiftet med en russisk-utviklet nervegass. Foto: Handout / Reuters

Tror nervegift-beholder drepte Dawn Sturgess (44)

Publisert: 10.07.18 01:49

UTENRIKS 2018-07-09T23:49:11Z

Til sammen fem mennesker er forgiftet av militær nervegift i en ellers søvnig engelsk småby. Nå setter britisk politi inn store ressurser i jakten på kilden.

Et av de siste ofrene, den 44 år gamle trebarnsmoren Dawn Sturgess, døde søndag på sykehus.

Britiske myndigheter etterforsker nå hendelsen som et drap.

Sturgess’ partner, 45 år gamle Charlie Rowley, ligger fremdeles innlagt i kritisk tilstand. De to ble syke ikke langt unna der den russiske eks-spionen Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet med en variant av nervegiften novitsjok i mars.

Dette har politiet slått fast at var et målrettet attentat. I det siste tilfellet er teorien at paret har kommet i kontakt med giften tilfeldig, men det er altså samme gift som har gjort dem alvorlig syke.

Til BBC sier Neil Basu, sjef for britisk antiterrorpoliti, at de ikke kan slå fast at de to forgiftningene er knyttet sammen, men at dette er politiets hovedteori.

Leter etter beholder

Basu påpeker at bare Sturgess og Rowley har hatt symptomer på denne giften, siden det antatte angrepet på far og datter Skripal.

– Men deres reaksjon var så alvorlig at den førte til Dawns dødsfall og at Charlie ble kritisk syk. Det betyr at de ble utsatt for en høy dose, og vår hypotese er at de må ha kommet i kontakt med en beholder som vi nå leter etter.

Over hundre etterforskere jobber med saken. Ifølge politiet er det ingenting ved deres bakgrunn som skulle tilsi at paret var offer for et målrettet angrep.

BBC erfarer at Charlie Rowleys leilighet er ansett som et sentralt sted i jakten på kilden til giften. Et team ikledd vernedrakter ransaker den lille leiligheten i halvtimes-skift, på grunn av varmen, rapporterer den britiske kringkasteren.

I mellomtiden har helsemyndigheter i Storbritannia frarådet innbyggere i Salisbury og omegn å ta på «ukjente objekter, så vel som farlige gjenstander som nåler og sprøyter». Innenriksminister Sajid Javid har likevel understreket at farenivået for den øvrige befolkningen er lav.

Ifølge AFP sier

Peker på Russland

Russland er utpekt som ansvarlig for angrepet på Julia og Sergej Skripal, der også en politimann ble alvorlig forgiftet. For det første var Sergej Skripal dobbelagent for britene på 90-tallet og tidlig 2000-tall, for det andre er novitsjok en familie kjemiske våpen utviklet i det tidligere sovjetunionen. Hvilken variant som er brukt er holdt hemmelig.

– Det enkle faktum er at Russland har gjennomført et angrep på britisk jord, som har ført til en britisk borgers død, sa Storbritannias forsvarminister Gavin Williamson til parlamentets underhus på mandag.

Russland kaller de siste beskyldningene for «absurde».

Isfront

Forgiftningen av far og datter Skripal fikk voldsomme diplomatiske etterspill. Storbritannia anklaget tidlig Russland for å stå bak angrepet, og varslet sanksjoner.

I en felles erklæring fra USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia fordømte landenes øverste politiske ledere «den første bruken av nervegass siden første verdenskrig», og Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel og Theresa May uttalte at ansvaret for angrepet ligger hos Russland.

Totalt ble rundt 150 russiske diplomater utvist fra Storbritannia, USA og andre EU-land som sluttet seg til sanksjonene. Norge er blant landene som besluttet å utvise diplomater. Russland responderte med samme mynt og sendte hjem tilsvarende antall diplomater fra samme land.

I ettertid har Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bekreftet at nervegift ble benyttet i angrepet. Det har likevel ikke ført til noen konklusjon om hvorvidt det er Russland som står bak.