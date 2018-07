NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sammen med USAs president Donald Trump, her under et besøk i Det hvite hus i mai. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Stoltenberg om Trump: – Jeg har et godt arbeidsforhold til ham

NTB

Publisert: 08.07.18 11:16

NATO-sjef Jens Stoltenberg føler han klarer å kommunisere med Donald Trump, selv om den amerikanske presidenten har en uvant stil.

– Jeg har et godt arbeidsforhold til ham, sier Stoltenberg i et intervju med NTB i forkant av det to dager lange NATO -toppmøtet i Brussel.

Der deltar alle de 29 medlemslandene i alliansen. Men det er president Donald Trump verden kommer til å følge med på.

– Han har en mer direkte stil og en mer uvant stil enn de fleste regjeringssjefer har, sier Stoltenberg.

– Men jeg føler at vi kommuniserer om de tingene som er viktige for NATO, sier han.

Katastrofemøte i fjor

NATOs forrige toppmøte ble holdt 25. mai i fjor. Det stemples av flere som en ren katastrofe.

I forkant ble møtet solgt inn som stedet der usikkerheten skulle fjernes og forholdet mellom USA og Europa skulle normaliseres igjen etter Trumps inntog i Det hvite hus. Men presidenten var seg selv lik.

Da han møtte Frankrikes nye president Emmanuel Macron, var håndtrykket så hardt at knokene deres ble hvite. På selve toppmøtet ble han filmet mens han regelrett brøytet seg fram mellom stats- og regjeringssjefene.

Så holdt han tale. Der skulle han etter planen komme med betryggende ord.

Men det ville ikke Trump. I stedet svingte han pisken over sine allierte for å få dem til å ta en større del av NATO-regningen.

Alvorlige uenigheter

Siden har det bare gått nedover med Trumps forhold til europeiske ledere.

Han har skrotet klimaavtalen fra Paris, flyttet USAs ambassade i Israel til Jerusalem, gjort dype kutt i støtten til FN, innført ekstratoll på stål og aluminium og trukket seg fra atomavtalen med Iran. Og nå truer han med toll på biler.

Stoltenberg vedgår at det er snakk om alvorlige uenigheter.

– Men min oppgave er å sørge for at samarbeidet i NATO påvirkes minst mulig av de andre uenighetene, sier han.

Fjerde gang

På toppmøtet treffes Stoltenberg og Trump ansikt til ansikt for fjerde gang.

I tillegg har de snakket sammen på telefon, men NATO ønsker ikke å gå ut med opplysninger om når og hvor ofte.

Stoltenberg forteller at det er to saker Trump har vært spesielt opptatt av i samtalene. Den ene er at europeiske allierte må bidra mer. Den andre er at NATO må styrke innsatsen i kampen mot terror.

De to sakene er begge på agendaen for toppmøtet, som går av stabelen onsdag og torsdag.

Har tro på enighet

Trumps forrige møte med europeiske ledere var på G7 i Canada i juni. Det endte med en stor krangel der Trump til slutt trakk seg fra den planlagte slutterklæringen fra møtet .

Nå er intense forhandlinger i gang om en slutterklæring fra NATO-toppmøtet. Men Stoltenberg sier han har god tro på at det skal la seg gjøre å nå enighet.

– Jeg er trygg på at vi på dette NATO-toppmøtet skal greie å fatte vedtak som bekrefter at NATO leverer, at NATO omstiller seg, og at i NATO så styrker vi samarbeidet mellom Europa og Nord-Amerika, sier Stoltenberg til NTB.

– Det vi har sett, er at på tross av de alvorlige uenighetene om handel, klima og Iran-avtalen, så har NATO styrket seg de siste årene. Og vi fortsetter å styrke oss, sier han.