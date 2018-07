GJENNOM VANNET: Chanin Wiboonrungruang (11) er yngstemann som skal gjennom den svært krevende redningseveien. Nå skal to av guttene ha kommet seg velberget gjennom de farlige vannmassene. Foto: Thai Navy Seal

Fire gutter reddet ut av grotten

Publisert: 08.07.18 14:06 Oppdatert: 08.07.18 15:10

UTENRIKS 2018-07-08T12:06:42Z

MAE SAI (VG) Fire av guttene som har vært fanget i grotten i Thailand siden 23. juni er reddet og i sikkerhet, skriver Thai Navy Seal på Facebook.

Rett før klokken 14 (norsk tid) meldte redningsledelsen at to av guttene er reddet og i sikkerhet.

En time senere bekrefter den thailandske marinen at ytterligere to gutter er reddet ut .

Reuters siterer en redningsleder på at 6 gutter har forlatt Tham Luang-grotten, i følge The Guardian .

– To barn er ute. De er for tiden på feltsykehuset nær grotten, sier Tossathep Boonthong, leder ved helsedepartementet ved Chiang Rai og del av redningsapparatet.

– De gjennomgår medisinske undersøkelser. De er ikke blitt flyttet til Chiang Rai sykehuset enda, sier Tossathep til Reuters.

Guttene er dermed hentet ut en time tidligere enn forespeilet tidligere i dag morges.

– Ytterligere fire gutter har nådd kammer nummer tre og vil gå ut av grotten snart, forteller løytnantsgeneral, Kongcheep Tantrawanit, til nyhetsbyrået AFP ifølge BBC.

Ifølge Tantrawanit er guttene nå ved dykkernes base camp inne i grottesystemet

Guttene på vei til sykehuset

Reuters melder klokken 14.48 at at de første guttene har blitt fløyet til det lokale sykehuset i Chiang Rai.

Journalister ved inngangen til grotteområdet har tidligere meldt at to ambulanser hadde kjørt vekk. Det er ikke bekreftet om de to guttene var om bord.

Det er også blitt meldt om at et helikopter tok av fra stedet og var på vei mot sykehuset i Chiang Rai. Det er observert fire ambulanser ved grotten.

Yngste først

Ubekreftede meldinger sier at det er de yngste guttene som er reddet ut først .

Chanin Wiboonrungrueng er 11 år og den yngste av fotballguttene. Han kalles ifølge The Guardian for Titan.

Det har i flere dager blitt sagt at han skulle tas først ut når redningsoperasjonen kom i gang. Chanin ble undersøkt av legene mandag, og ble beskrevet med "gul" tilstand. Han var preget av ti dager på en hylle langt inne i grotten.

Alle de andre, eldre guttene hadde klart 10 dager uten mat så bra, at de var i "grønn" helsemessig tilstand.

Chanin skal ha spilt fotball i fem år, selv om han er bare elleve. Han begynte i skolens sportsklubb for tre år siden og ble da invitert til å spille for Wild Boars. Klubben spiller i regionserien og har lag i tre forskjellige årganger.

Journalist Florian Witulski hevder at det er australske leger som har oppholdt seg med guttene de siste dagene, som avgjorde at Chanin måtte ut først.

Komplisert redningsaksjon

Redningsoppdraget som pågår ved Tham Luang-grotten nord i Thailand, er et av de mest kompliserte verdenseliten i grottedykking har hatt.

Barna som er meldt å ikke være svømmedyktige, er blant annet ført gjennom såkalte vannlåser der de har måttet dykke. Det smaleste punktet de har passert, skal være 38 centimeter høyt og 72 centimeter bredt.

Under ser du et kart over grottegangene som Channel Asia har publisert. Fra punkt tre er det mulig å gå ut, uten dykkerutstyr. De siste dagene er det jobbet intenst med å pumpe mest mulig vann ut av grottesystemet. Torsdag ble det meldt at vannet sank en centimeter i timen rundt punkt tre i grotten som er 2/3 av distansen inn mot der guttene har oppholdt seg.

Startet evakueringen tidlig i dag

Det var ved 05-tiden i dag tidlig at 13 internasjonale grottedykkere og 5 thailandske marinedykkere gikk inn i grotten for å starte evakueringen av fotballguttene: De tolv guttene i alderen 11–16 år og treneren (25) skulle tas ut i fire puljer. I den første skulle fire barn evakueres, i de tre siste skulle det være tre personer i hver gruppe. Treneren skulle være med i den siste puljen.

– Nå er D-dagen. Vi kjemper mot vann og tid, sa redningsleder Narongsak Osottanakorn da han informerte media ved 06-tiden norsk tid.



Overrasket

Lørdag meldte redningslederen at de hadde fått bedre tid fordi værmeldingen sa tørt vært de neste 4–5 dagene. Det skiftet brått da det begynte å regne kraftig lørdag kveld. I en hasteinnkalt pressekonferanse grytidlig søndag morgen, kom nyheten om at den farlige redningsoperasjonen var i gang.

Da ble det antydet at førstemann kunne være reddet ut i friluft ved 15-tiden norsk tid. Tidligere har dykkere brukt seks timer inn til guttene og fem timer tilbake.

Den Bangkok-baserte journalisten Florian Witulski skriver på Twitter at redningsteam ved grotten har forklart at mange av kammerne i grotten er tørre etter den intense pumpeinnsatsen . Derfor har det vært lettere å gå ut i de tørre områdene.

Tretten medisinske team med ambulanse har ventet på guttene og treneren utenfor grotteinngangen. Planen de siste dagene har vært at de skal bli møtt av en av sine nærmeste pårørende og en lege. To helikoptre står klare til å frakte barn som trenger ekstra medisinsk oppfølging til sykehuset Chang Rai Prachanukroh hospital et kvarters helikoptertur fra grotten. Fem spesialister i akuttmedisin er klare til å ta imot guttene ved behov. Ytterligere 30 leger har stand byvaktog kan rykke ut ved behov.