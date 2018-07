FUNNET I LIVE: Babyen skal ha ligget ute i minst ni timer da den ble funnet. Dette bildet har politiet lagt ut på sin Facebook-side. Foto: Missoula County Sheriff’s Office

Baby reddet etter å ha vært delvis begravet i ni timer: – Det er et mirakel

Publisert: 10.07.18 03:51

UTENRIKS 2018-07-10T01:51:03Z

En politibetjent hørte svak babygråt etter å ha lett etter barnet i seks timer til fots i fjellet – og fant babyen delvis begravet i kvister og skrot.

Det er Missoula County Sheriff’s Office som forteller om den spesielle jakten etter en savnet fem måneder gammel baby i Lolo Hot Springs.

«For alle oss her ved sheriff-kontoret, er dette hva vi vil kalle et mirakel», skriver de i en pressemelding på sin bekreftede Facebook-side.

Det hele startet lørdag kveld med at politiet fikk meldinger om at en mann oppførte seg merkelig i Lolo Hot Springs-området. Da betjentene var på vei, fikk de flere meldinger om at den mistenkte truet mennesker og hevdet han hadde en pistol i lommen. Den mistenkte, 32-årige Francis Carlton Crowley, hadde forlatt stedet da politiet kom fram, men de ble varslet om at en fem måneder gammel baby som mistenkte hadde ansvaret for, ikke var sett på flere timer.

Crowley ble pågrepet og forsøkt avhørt, men ifølge politiet virket han påvirket av narkotika og kunne ikke gjøre rede for seg. Deler av det han sa tydet likevel på at babyen kunne være begravet et eller annet sted i fjellene.

Politiet kalte inn redningstjenesten, skogvoktere og flere andre etater for å gjennomføre et søk.

«Etter over seks timers søk til fots, hørte en betjent svak babygråt. Han fulgte lyden og fant babyen i live, med ansiktet ned, begravet under en haug av kvister og skrot,» skriver sheriff-kontoret.

Lå ute i sju grader

Barnet ble funnet i en våt og skitten body, rundt 02.30 på natten søndag lokal tid. Babyen var kald og uten tilsyn og skal ha ligget ute i kulden i minst ni timer. Ifølge politiet var det sju-åtte grader i området. Babyen ble fraktet til sykehus og skal være i fin form.

Crowley er siktet for å ha satt barnet i fare og skal ifølge politiet få flere siktelser mot seg.

«Det er spesielt vanskelig å vite hva denne lille babyen har gått gjennom de siste 24 timene. Sheriff McDermott vil gjerne takke alle som bisto i søket og alle som ringte nødtelefonen og bidro til at nødetatene kunne finne denne babyen og få den i sikkerhet.»

Politiets talsperson, Brenda Bassett, sier til ABC News at det er ventet at babyen blir helt frisk igjen. Hun opplyser også at Crowley ikke er babyens biologiske far.

Han skal møte i retten tirsdag. Ifølge Washington Post blir han i mellomtiden holdt ved Missoula County Detention Center med kausjon satt til 50.000 dollar.