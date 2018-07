HÅNDTRYKK: Donald Trump og Vladimir Putin hadde sitt første offisielle toppmøtet i Helsinki i går. Foto: PABLI MARTINEZ MONSIVAIS / TT NYHETSBYRÅN / SCANPIX

Forsker om Trumps møte med Putin: – Han er spak og tafatt

Publisert: 17.07.18 06:56

Trump sto ved Putins side og signaliserte at han ikke stoler på USAs etterretningsorganer. Sjokkerende, sier Russland-ekspert.

Under pressekonferansen etter toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, fisket Putin frem en fotball, kastet den til Trump og sa «Nå er ballen på din banehalvdel».

Denne lissepasningen kunne gitt Trump muligheten til å ta opp en rekke saker har ødelagt forholdet mellom USA og Russland: Annektering av Krim, krigen i Ukraina, støtten til Syrias diktator Bashar al-Assad og forsøkene på å påvirke resultatet av presidentvalget i USA.

Trump valgte i stedet å fokusere på det gode samarbeidet de to statslederne vil ha i fremtiden. «Forholdet mellom USA og Russland har ikke vært dårligere enn det er nå. Det endret seg for fire timer siden», uttalte Trump.

– Det er uforståelig hvor myk profil Trump holder hver gang han har med Putin å gjøre. Han er spak og tafatt, sier seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier Svein Melby.

Politiske konsekvenser

Toppmøtet mellom de to presidentene kommer uken etter at Trump møtte sine NATO-allierte i Brussel, der han åpent kritiserte europeiske NATO-land for å bruke for lite penger på forsvar.

– Kontrasten til hvordan han forholder seg til NATO er påfallende. Bare noen dager siden han filleristet USAs egne allierte i full offentlighet. «Hvorfor skjer dette?» er det store spørsmålet, sier Melby.

Han spår at pressekonferansen vil få sikkerhetspolitiske konsekvenser.

– Land i NATO må på alvor begynne å lete etter et supplement for eller en erstatning for USAs garantier, og det kan lede til helt endrede maktforhold i Europa, sier Melby.

Tror på Putin

Mens Trump forsøkte å fremheve det gode forholdet mellom ham og Putin, var de fremmøtte journalistene mer opptatt av etterforskningen av russiske forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

«De sier at det er Russland. Jeg har president Putin her, han sa nettopp at det ikke er Russland. Det er ingen grunn til at det skulle være det. Jeg har stor tiltro til etterretningsfolkene mine, men president Putins benektelse var veldig sterk», uttalte Trump på pressekonferansen.

– Den amerikanske presidenten har større tillit til det Putin sier enn sin egen samlede etterretningsorganisasjoner, sier Melby.

Jardar Østbø, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, er enig.

– Det er sjokkerende. Det er i tråd med hva Trump har sagt før, men det blir spesielt når han står ved siden av Putin og sier dette. Det gir inntrykk av at han stoler mer på Putin en egne etterretningsorganisasjoner, sier han.

Svak part

Den åpne skepsisen til USAs egne etterretningsorganisasjoner sjokkerer også i USA.

« Donalds Trumps opptreden på pressekonferansen i Helsinki hever seg og overgår terskelen av «misbruk av embete og konstitusjonelle plikter». Det var ingenting annet enn forrædersk. Ikke bare var Trumps kommentarer åndssvake, han er fullstendig i lomma på Putin. Republikanske patrioter: Hvor er dere???», skriver den tidligere CIA-sjefen John Brennan på Twitter .

Østbø utpeker Putin til seierherren etter møtet.

– Putin var den store vinneren. Men det var han bare i kraft av at han fikk dette møtet. Han fortsetter medgangen fra fotball-VM, sier han.

Trump hadde derimot ikke noe særlig å vinne, mener han.

– Trump fremstår som den svake part i relasjonen når de møtes én til én. Putin er den erfarne politikeren. Han har jo også utdanning for sånne situasjoner, sier Østbø og sikter til Putins bakgrunn som KGB-agent, sier Østbø.

Skjulte opptak

Til sist på pressekonferansen ble Putin spurt om han har kompromitterende materiale med Trump eller familien hans. Spørsmålet refererer til en rapport av den tidligere britiske spionen Christopher Steele, der det antydes at russisk etterretning filmet Trump i en kompromitterende situasjon da han arrangerte Miss Universe i Moskva i 2013.

Putin avviste anklagen med at han ikke visste at Trump i det hele tatt var i Moskva.

«På St. Petersburg økonomiske forum kom det 500 forretningsmenn. Tror du vi samlet inn kompromitterende materiale om alle?» spurte Putin retorisk.

Østbø er ikke overbevist.

– Det er ikke utenkelig at Putin har kompromitterende materiale på Trump. Det kan vi ikke vite, men det kan i hvert fall ikke avvises helt, sier Østbø.