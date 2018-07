DREPT: April Tinsley ble drept i 1988. Foto: Allen County Sheriff's Department

USA: Mann arrestert for 30 år gammelt barnedrap

Publisert: 16.07.18 20:43

UTENRIKS 2018-07-16T18:43:51Z

Politiet i Indiana i USA har arrestert en 59 år gammel mann i forbindelse med voldtekt og drap av en åtte år gammel jente. Hun ble funnet i en grøft i 1988.

Ifølge ABC News ringte politiet i byen Fort Wayne på døren søndag morgen hos John Miller. Da han åpnet døren spurte politiet om han kunne gjette hva det gjaldt. Da svarte mannen «April Tinsley».

Han har i etterkant innrømmet drapet, og kommet med flere detaljer om hvordan han bortførte og misbrukte den åtte år gamle jenta, skriver nyhetsbyrået AP.

April Tinsley ble funnet i en grøft 1. april i 1988. Hun var på vei til en venninne for å låne en paraply da hun skal ha blitt bortført av Miller. Drapsmannen selv har forklart at han tok den lille jenta med hjem til campingvognen hvor han misbrukte henne seksuelt, dermed kvelte henne slik at hun ikke kunne si noe om overgrepet, skriver ABC.

Saken har vært oppe til etterforskning ved flere anledninger og har vært med i TV-programmer om «cold cases», uten at de har nærmet seg å finne drapsmannen.

Men siden 2004 har politiet mottatt tips som kan se ut som er fra drapsmannen selv. Ifølge politiet skal han ha lagt igjen brukte kondomer, håndskrevne lapper og bilder på tre forskjellige steder. Han skal også ha truet med å drepe igjen.

Politiet skal ha samlet bevis i flere år, og 16 år etter det første tipset, pågrep de John Miller. Han er siktet for mord og for å ha forgrepet seg på et barn.

Politiet samarbeidet med et firma som spesialiserer seg i DNA-teknologi for å finne fram til den skyldige. AP skriver at påtalemyndigheten skal ha sterke DNA-bevis som linker Miller til drapet. De fant fram til DNA-profilen ved å sammenligne kondomene fra John Millers søppel med beviser fra gjerningsstedet og kondomene fra 2004. Ifølge politiet har de samlet beviser i flere år.