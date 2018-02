ERKJENTE: Iført fangedrakt og håndjern møtte Nikolas Cruz (19) i retten i Fort Lauderdale tidligere denne uken. Foto: Reuters

Varslet FBI om Florida-skytter: – Han kommer til å eksplodere

Publisert: 24.02.18 04:28 Oppdatert: 24.02.18 05:47

I starten av januar fortalte kvinnen at hun fryktet at Nikolas Cruz (19) kom til å åpne ild på en skole. Fem uker senere drepte han 17 uskyldige personer.

Det var 5. januar i år at kvinnen ringte tipstelefonen til FBI . En utskrift av samtalen, som blant andre CNN og New York Times har fått tak i, gir et innblikk i hvordan kvinnen forsøkte å varsle om 19 år gamle Nikolas Cruz, som hun tilsynelatende har en eller annen relasjon til.

I den 13 minutter lange samtalen fortalte hun FBI-operatøren om en ung mann med et arsenal av kniver og skytevåpen. Hun nevnte også at han fremsto som ustabil etter at moren døde i november i fjor.

– Han er kastet ut av flere skoler fordi han kunne finne på å løfte en stol og bare kaste den på noen, en lærer eller en student, fordi han ikke likte måten de snakket til ham på. Jeg bare tenker på, du vet, at han skal gå inn på en skole og bare starte å skyte.

FBI har tidligere bekreftet at det aktuelle tipset aldri ble fulgt opp. På en pressekonferanse før helgen var FBIs visedirektør David Bowdich klar på at dette var en feil, og at rutinene ikke hadde blitt fulgt.

I den aktuelle samtalen viste kvinnen også til flere Instagram-kontoer, hvor Cruz blant annet har lagt ut bilder hvor han poserer med våpen. Hun navnga fire kontoer som skal ha tilhørt 19-åringen.

– Du vet, det er bare så mye, og jeg vet at han kommer til å eksplodere.

Det viste seg at kvinnen fikk rett: Fem uker senere ble 17 personer drept da Nikolas Cruz tok seg inn på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland og startet å skyte mot uskyldige elever, lærere og trenere .

Det er imidlertid ikke bare hos FBI at det tilsynelatende har sviktet i forkant av skolemassakren. Siden 2008 har politiet i Broward County vært involvert i 23 oppringninger som gjaldt 19-åringen eller hans bror.

Blant annet fikk de i november i fjor en telefon fra en som fortalte at 19-åringen samlet på våpen og kniver, og som fryktet at han ville bli en fremtidig skoleskytter.

Denne samtalen er en av to som nå er gjenstand for en intern gransking av politiets oppfølging i forkant av massakren. Hittil har to betjenter fått redusert ansvar som følge av denne.

I tillegg kommer politimannen som var bevæpnet og sto utenfor bygningen, men som likevel ikke grep inn under selve skytingen . Donald Trump la ikke noe imellom da han fredag kommenterte politimannens opptreden.

– Da det var på tide å gå inn og gjøre noe, manglet han mot eller noe skjedde. Men han gjorde en dårlig jobb.

