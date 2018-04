SKYLDER PÅ SYRIA: Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, uttalte under pressebriefingen fredag at Russlands påstander om et iscenesatt angrep er falske. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

USA: – Har bevis for at Syria selv sto bak det kjemiske angrepet

Publisert: 13.04.18 22:21 Oppdatert: 13.04.18 22:48

Det hvite hus legger skylden på den syriske regjeringen for det antatte giftgassangrepet i Syria 7. april.

– Vi er veldig sikker på at Syria er ansvarlig. Russlands manglende forsøk på å stanse dem, og deres fortsatte manglende handlinger på dette området, har vært en del av problemet, sier talskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus .

Hun sier videre at Russlands påstand om at angrepet var iscenesatt er falsk.

– Vår etterforskning sier noe helt annet. Jeg kan ikke si noe utover det.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier at Syria er ett av noen få land som har leveringsmekanismer og som har denne typen våpen.

Ord mot ord om bevisene

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de har bevis med en «svært høy grad av sikkerhet» for at den syriske regjeringen selv gjennomførte angrepet, men de jobber fortsatt med å identifisere de ulike kjemiske stoffene som ble brukt.

Også Frankrikes president, Emmanuel Macron, hevder å ha bevis for dette .

Talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, mener på sin side at Russland har bevis for at det ikke foregikk et kjemisk angrep mot Douma.

Ifølge Konasjenkov har britene gitt beskjed til Hvite hjelmer, et opposisjonsvennlig sivilforsvar som under krigen har operert i opprørskontrollerte områder i Syria, om å late som om området ble utsatt for et kjemisk angrep.

Storbritannia avviser påstanden og sier det er løgn.

Eksperter på fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har nå ankommet Syria for å etterforske det antatte gassangrepet. Det er forventet at de starter arbeidet lørdag.

Etterforskerne har kun mandat til å avgjøre om hvorvidt kjemiske våpen ble brukt, og ikke hvem som brukte dem.

På spørsmål om USA ville vente på OPCWs konklusjon før de tok en avgjørelse om hvordan de ville reagere mot Syria, svarte Nauert følgende:

– Vi vet hvem som er ansvarlig for dette. Vi vet at det kjemisk våpen ble brukt.