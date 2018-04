FBI-DIREKTØRENS NOTATER: Notatene fra samtalene med president Donald Trump er nå offentliggjort, og viser stor fortrolighet – før Comey ble sparket. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Her er FBI-direktør Comeys notater – avslører fortrolige samtaler med Trump

Publisert: 20.04.18 09:17

2018-04-20

Den tidligere FBI-direktøren James Comey skrev omfattende referater umiddelbart etter sine samtaler med president Donald Trump. Nå kan notatene bli bevismateriale i en mulig straffesak mot presidenten.

Torsdag kveld, amerikansk tid, ble disse dokumentene offentliggjort.

Ifølge New York Times berørte samtalene blant annet de mest delikate og ømtålige emnene – som mappene som beskriver Trumps bånd til Russland og etterforskningen mot Michael T. Flynn, som var Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Dokumentene som nå er nedgradert og ikke lenger hemmelige, utgjør i alt bare 15 sider. De ble torsdag kveld amerikansk tid sendt til Kongressen, og de omtales nå av flere amerikanske medier.

De beskriver en serie av telefonsamtaler og personlige møter mellom de to mennene i månedene før Trump rett og slett sparket Comey fra sjefsstolen i FBI .

– Dokumentene gir et helt uvanlig innblikk i private samtaler mellom ledere på vårt høyeste politiske nivå, skriver New York Times.

Trump selv kommenterte frigivelsen av notatene i kjent stil på Twitter sent torsdag kveld, og gjentok som før at dette viser at det eksisterte ingen sammensvergelse eller at etterforskning ble hindret. Vil heksejakten fortsette? spør presidenten i tweeten:

Ifølge et hittil ukjent memo fra Comey, skal Trump ha tilkjennegitt tvil om sikkerhetsrådgiver Flynn. Han skal ha ment at han hadde alvorlige problemer med dømmekraften. Presidenten skal ha vist til at han kort etter innsettelsen som president ble gratulert av en utenlandsk statsleder. Flynn hadde da foreslått at han skulle vente til lørdagen med å ringe tilbake til vedkommende, noe Trump mente var altfor sent.

New York Times minner om at avisen på dette tidspunktet omtalte Trumps irritasjon over forsinkelse av nettopp en slik telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

Flynn ble til slutt sparket angivelig fordi han feilinformerte om samtaler han hadde hatt med en russisk ambassadør. Også etter dette var Comey på besøk i Det hvite hus, og da skal Trump – ifølge Comeys notater – forsikret ham om at Flynn ikke hadde gjort noe galt, og bedt ham legge ned etterforskningen mot Flynn.

Senere har Flynn erklært seg skyldig i anklagene, og skal nå samarbeide med gruppen av spesialetterforskere som har overtatt Flynn-granskingen fra Comey.

New York Times påpeker at en god del av dette allerede er avdekket både i avisen og i Comeys bok «A Higher Loyalty». Men dokumentene kan bli ansett som bevismateriale i en mulig straffesak mot presidenten – som anklages for forsøk på å hindre etterforskning mot seg.

«Vakre prostituerte»

Trump har svart på Comeys kritikk ved å omtale den tidligere FBI-sjefen som «en svak og løgnaktig slimball ».

Ifølge Comeys notater fra flere møter i januar 2017 skal Trump ha benektet at det var noen prostituerte til stede da han var til stede i Moskva under en Miss Universe-kåring i 2013. Han benektet også å ha truffet prostituerte som tisset på hverandre på et hotell i den russiske hovedstaden.

– Presidenten sa at prostituert-greien var nonsens, men at Putin hadde sagt til ham at «vi har noen av de vakreste prostituerte i verden».