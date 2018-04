Moon: Nord-Korea stenger atomtestanlegg i mai

STENGES: Bildet skal vise Nord-Koreas teststed for atomvåpen i en dal nordvest for Punggye-ri. Foto: Skjermdump fra Google Earth

Nord-Korea har besluttet å stenge et anlegg for atomprøvesprenginger og inviterer eksperter og journalister til å overvære det.

Nord-Korea skal ha tilbudt å stenge atomtestbasen Punggye-ri i mai.

– Kim sa at han vil sette i gang stengingen av testanlegget i mai, og at han snart vil invitere sørkoreanske og amerikanske eksperter for å videreformidle dette til det internasjonale samfunnet, sier talsmann Yoon Young-chan for Sør-Koreas president Moon Jae-in søndag.

– Noen hevder vi stenger testfasiliteter som ikke fungerer, men dere vil se at de er i god stand, siterte pressetalsmannen Kim på ifølge nyhetsbyrået Yonhap .

Kim skal ha sagt dette under fredagens toppmøte.

Etter møtet mellom Sør- og Nord-Korea hvor lederne skrev under på en fredsavtale og lovet å jobbe for atomnedrustning, har flere stilt seg kritiske til om dette faktisk vil finne sted. Om det så skulle skje, vil det ta lang tid, skrev sørkoreanske medier lørdag.

Ifølge det sørkoreanske presidentkontoret sa Kim at president Donald Trump snart skal få vite at han ikke er «den typen person» som retter missiler mot USA.

Kim har også besluttet at landet skal innrette seg etter samme tidssone som Sør-Korea, ifølge nyhetsbyrået AP.

