Fly nødlandet i USA etter at vindu skal ha blåst ut i lufta

Publisert: 17.04.18 18:59 Oppdatert: 17.04.18 19:28

UTENRIKS 2018-04-17T16:59:35Z

Et passasjerfly som skulle fra New York til Dallas nødlandet i Philadelphia tirsdag kveld, etter at et vindu skal ha blåst ut som følge av at en motor eksploderte mens flyet var i lufta.

– Noe er galt med flyet vårt! Det virker som vi går ned! Nødlanding!!, skrev Martinez under en direktevideo på Facebook, hvor han sitter på flyet med oksygenmaske idet dramaet utspiller seg.

I et Facebook-innlegg forteller han følgende den dramatiske hendelsen:

– Motoren eksploderte i lufta, og gjorde at et vindu tre seter unna der jeg satt blåste ut. Eksplosjonen skadet kvinnen som satt i setet ved vinduet. Jeg vet ikke hvordan det går med henne nå.

Det amerikanske luftfartstilsynet, FAA, skriver i en pressemelding at flyet nødlandet i Philadelphia International Airport klokken 11.20 lokal tid.

– Southwest Airlines flyvning 1380 landet etter at besetningen rapporterte skade på et av flyets motorer, samt skroget og minst ett vindu.

Ifølge CNN har en passasjer blitt fraktet til sykehus.

Hørte et stort smell

En annen passasjer, Kristopher Johnsen, sier til CNN at han satt foran og derfor ikke fikk med seg så mye.

– Plutselig hørte vi bare et stort smell, og det føltes ut som at en av motorene forsvant. Oksygenmaskene kom ned, og besetningsmedlemmene gjorde en god jobb. Piloten kom og sa at vi skulle omdirigere til Philadelphia, sier han.

Flyselskapet Southwest Airlines bekrefter nødlandingen, og skriver på Twitter at de nå undersøker hva som har skjedd.

Flyprodusenten Boeing sier at de jobber med å samle inn mer informasjon.

