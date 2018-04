Hylles etter dramatisk landing: Tar av meg hatten for pilotene

Publisert: 18.04.18 22:52 Oppdatert: 18.04.18 23:29

Tidligere marinepilot Tammie Jo Shults (56) nødlandet tirsdag etter at en del av den ene motoren på Boeing 737–700-flyet eksploderte 10 kilometer opp i luften. Nå hylles hun.

Tobarnsmor Jennifer Riordan (43) mistet livet i flydramaet som utspilte seg tirsdag kveld. En del av flyets ene motor løsnet og knuste vinduet hvor hun satt. Hun var en av åtte som ble fraktet til sykehus etter ulykken.

Pilot Tammie Jo Shults hylles nå for hvordan hun rolig og kontrollert håndterte situasjonen.

– Pilotene virket veldig rolige og sikre på hva de skulle gjøre. Jeg tar av meg hatten for dem. De handlet helt i tråd med den opplæringen de har fått, sa Robert Sumwalt i det nasjonale transportsikkerhetsforbundet på en pressekonferanse onsdag kveld norsk tid.

Shults var, ifølge Reuters , en av de første kvinnelige pilotene i den amerikanske marinen.

– Vi har en del av flyet som mangler, så vi må senke farten litt, sier hun til en flygeleder når skaden er skjedd.

Flyet var på vei fra LaGuaria flyplass i New York til Dallas Love Field. Da motoren eksploderte, nødlandet Shults i Philadelphia .

Det var totalt 143 passasjerer på flyet, og flere av dem tok til sosiale medier for å uttrykke sin takknemlighet til Shults.

– Piloten, Tammie Jo, var fantastisk! Hun landet oss trygt I Philadelphia, skriver passasjer Amanda Bourman på Instagram under bilde av den ødelagte motoren.

Ifølge 6ABC skal Shults ha gått gjennom midtgangen og snakket med alle passasjerene for å sjekke at de hadde det greit etter at flyet landet.

– Hun har nerver av stål. Jeg applauderer den kvinnen. Jeg kommer til å sende henne et julekort, med et gavekort for at hun fikk meg ned på bakken. Hun var fantastisk, sier Alfred Tumlinson til nettstedet.

Piloten har selv ikke kommentert hendelsen.

Det skal ha vært den første passasjerdødsulykken i et amerikansk flyselskap siden 2009.

